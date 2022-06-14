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史島紐約社區聯盟 送幼兒奶粉

記者顏潔恩／紐約報導
史泰登島紐約社區聯盟向有需要的家庭贈送奶粉。(記者顏潔恩/攝影)
史泰登島紐約社區聯盟向有需要的家庭贈送奶粉。(記者顏潔恩/攝影)

為緩解全美嬰兒奶粉荒，史泰登島的紐約社區聯盟(New York Community League)在社區機構的贊助下，獲得價值萬元的奶粉，現面向公眾免費贈送，呼籲有需要、家裡有嬰兒、並符合規定的家庭前往領取。

聯盟表示，此次獲得贊助的奶粉是由Similac公司所生產的Pure Bliss、以及Neuro Pro公司的Enfomil奶粉，通過聯邦食品暨藥物管理局(FDA)的規格，以上兩個牌子的奶粉分別適合一至三歲寶寶、以及初生至36個月大的嬰兒；奶粉由聯盟董事成員兼經營母嬰用品的陳先生、以及史島亞馬遜通過「殷勤計畫」(Project Hospitality)捐贈。

該聯盟成員楊天琦表示，「聯盟這次會向社區的各族裔發放奶粉，以確保有嬰兒的家庭不會因奶粉短缺等因素，造成小孩的健康受到影響」；陳先生則補充道，全美市場奶粉短缺，也造成市面上的售價上漲，對於工薪家庭來說是筆負擔，其公司絕對發揮愛心捐贈，這次準備的奶粉價值上萬元，向需要的家庭伸出援手。

奶粉發放日期是每周一、周五早上10時至中午12時、周二下午2時至下午4時、周四下午1時至3時、周三、周六日下午4時至6時，地點是該聯盟服務中心，地址是史島Gannon大道245號；前往的家長需出示孩子的出生證明、各類疫苗注射證明，每個家庭將發放二至四罐，每罐700克，先到先得、送完為止，民眾可致電(212) 767-9935、或發電郵至[email protected]詢問詳情。

食品暨藥物管理局 史泰登島 亞馬遜

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