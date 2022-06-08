證監會指控傷害投資者利益 愛新鮮：官司打到底

美國證監會對愛新鮮超市提起民事訴訟，要求罰款。(谷歌地圖)

美國證監會(SEC)近日向紐約東區聯邦法院提告華資超市 愛新鮮，指公司有未披露的關聯交易，從而損害了投資 者的利益。SEC為此提出民事訴訟，要求罰款。愛新鮮超市董事長和執行長鄧龍表示，他不會任人擺布，會把官司打下去。

鄧龍介紹，愛新鮮超市是從家族企業中國城超市分出來的一家企業，2017年起在那斯達克 掛牌上市。因巨額虧損，2019年7月發布退市公告，提示有退市風險。2020年，愛新鮮與兩家中國公司合作，試圖挽回局面，但結果越陷越深。2021年11月，愛新鮮超市收到那斯達克的退市通知。SEC調查後指，該公司沒有充分披露其所有關聯方交易，且鄧龍對這些錯誤負有責任，是他協助並教唆愛新鮮違反相關法規，今年5月31日對愛新鮮提出民事訴訟，要求對公司處以600多萬元罰款。

鄧龍解釋，公司多年來一直接受專業的會計師、審計師和律師的監督，但他們從未提出披露關聯方交易的問題。他在這方面沒有故意隱瞞的行為，而且起訴書的措辭也證明這一點。公司可能只是在不知情和不了解具體規則的情況下觸犯SEC規則，比如對哪些交易屬於關聯方交易有不同認識等。

SEC在控告愛新鮮超市之前，曾多次與公司聯繫，要求以和解的方式處理糾紛，條件是鄧龍在五年之內不擔任公司的總裁。鄧龍說，自覺沒有犯錯，無法接受這個條件，於是決定打這個官司。

愛新鮮已聘請在SEC有工作經驗的律師接這個案子。鄧龍說，與律師討論，他覺得SEC證據不足，提起訴訟的決定草率。他不會輕易被政府欺負，有信心打贏這場官司。