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911華裔英雄于大衛 獲亞當斯頒傑出服務獎章

記者鄭怡嫣／紐約報導
亞當斯及西維爾為于大衛頒發獎章，並由其遺孀于Damaris(左)代領。(記者鄭怡嫣／攝影)
亞當斯及西維爾為于大衛頒發獎章，並由其遺孀于Damaris(左)代領。(記者鄭怡嫣／攝影)

市警總局7日在位於皇后區大學點(College Point)的警察學院，舉行年度「獎章日」(Medal Day)典禮，市長亞當斯(Eric Admas)及市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)表彰為全市公共安全做出卓越貢獻的41人及八個打擊犯罪的分局小組，已故的911華裔英雄于大衛(David Yu，音譯)獲得傑出服務獎章(Distinguished Service Medal)。

于大衛。(取自市警總局官網)
于大衛。(取自市警總局官網)

今年的「傑出服務獎章」，頒發給34位因救援911恐襲而喪生的警員，其中包括華裔警佐(Sergeant)于大衛；據悉，于大衛生於1966年1月27日，在1987年加入美國陸軍，服役26年，2002年至2003年，他曾參與美軍駐伊拉克的軍事行動「自由伊拉克」，並在 2014年5月退役。

1996年，于大衛加入紐約市警，被分配至皇后區103分局，擔任牙買加(Jamaica)南部社區的巡警及社區事務警員，2011年8月2日，他晉升警佐，被分配至應對皇后區重大犯罪案件及騷亂情況的「戰略反應第四小組」(Strategic Response Group 4)， 2017年他從警局退休。

911恐襲後，于大衛參與現場的搜救及恢復工作，而恐襲事件造成的空氣汙染，也造成許多如于大衛一樣的救援人員不幸罹病甚至病亡，在2020年7月17日，于大衛因癌症不治，享年54歲，遺有共同度過31年歲月的妻子于Damaris(Damaris Yu，音譯)，兒子「小于大衛」(David Yu, Jr. )、女兒于Tamara(Tamara Yu，音譯)，以及三個孫子與孫女。

亞當斯致詞。(記者鄭怡嫣／攝影)
亞當斯致詞。(記者鄭怡嫣／攝影)

市長亞當斯及市警總局局長西維爾7日為于大衛頒發傑出服務獎章，由他的遺孀于Damaris代領；亞當斯表示，有時警察會感覺是獨自作戰，但之所以還在堅持，是因為相信並肩負保護公共安全的使命，他們也是最後一道保衛城市安全的防線。

亞當斯 皇后區 警察

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