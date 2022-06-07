紐約客談╱從同志維權運動看亞裔處境

紐約市 政廳在6月初晚間閃耀著彩虹七彩光芒，代表對男女同志 、雙性戀、跨性別者(LGBTQ )社區的支持，也宣告「同志驕傲月」(Pride Month)的到來；即便疫情持續，但最受矚目的同志驕傲大遊行，也預告將如期在月底舉辦。

從1969年在紐約市發生、從此改變全球同志命運的「石牆暴動」騷亂已有53年，此後全球掀起了同志維權運動，事件一年後在紐約市的格林威治村舉辦首場「同志大遊行活動」，如今成為充滿多元文化的紐約市代表性活動，每年也能夠吸引來自全世界各地的支持者參加，透過行動聲援LGBTQ社區。

在過去的50多年，LGBTQ群體從被迫生活在秘密和恐懼之中，到如今各國承認同性婚姻並推動合法，進步非凡，除了仰賴整個群體的團結，還有對性別平權、性別認同向下教育的成果。

看到如今的亞裔社區，與過去不敢發聲的情形相比，現在的社區積極參政、參與主流社會活動，到日前市長亞當斯(Eric Adams)宣布，紐約市公校將設亞太裔歷史課程，讓學童能夠在學校學習亞太裔相關歷史，介紹其對美國在歷史上的貢獻等。

主流社會對亞太裔的歧視的問題自美國成立以來就有，在新冠疫情後又加劇了歧視，這正是因為亞太裔一直以來都被當做各種危機的替罪羊，想要改變如此的刻板印象，下一代的教育成為關鍵。

事實上，除了紐約市，像是伊利諾州、新澤西州，都已經在公校加入亞太裔相關課程，不過想要拓及全美各州，靠的還是整個亞太裔社區的團結推動，不過在公眾的意識抬頭之下，相信這一天將指日可待。