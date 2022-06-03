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縮小班級議會過關 家長籲州長否決

記者和釗宇／紐約報導
州議會通過法案，決定將紐約市長對公校的控制權延長兩年。(市長辦公室提供)
州議會通過法案，決定將紐約市長對公校的控制權延長兩年。(市長辦公室提供)

紐約州參眾兩會2日通過法案，決定將紐約市長對公校的控制權延長兩年，並通過改組教育政策小組(Panel for Educational Policy)的方式弱化市長控制權，同時也通過縮減公校班級規模的法案；然而，兩項法案遭到數十個教育和家長組織聯名反對，指縮小班級規模恐缺乏教育撥款保障，而且改組教育政策小組也未能真正增加家長的影響力，反對削弱市長的控制權，呼籲州長霍楚(Kathy Hochul)否決兩項法案。

根據法案，市長公校控制權將延長兩年，從下學年起將教育政策小組的人數從15人增至23人，成員的任期為四年；其中，五人將繼續由五區區長提名，由各學區委員會(Citywide and Community Education Council)提名的成員從一人增至五人，由學區委員會主席投票決定，以增強家長的影響力。

亞當斯的提名人數從過去的九人增至13人，以繼續確保市長對該小組多數的控制，但小組成員不會因為投票反對提名他們的市長或區長而被除名；同時，州議會還將縮小班級規模的法案捆綁在一起表決，法案將幼兒園到三年級的班級人數限制在20人，四到八年級限制23人，高中班級25人，要求紐約市須在2027年完成。

兩項法案遭到教育群體反對，包括無黨派團體亞潮聯盟(Asian Wave Alliance)、教育團體PLACE NYC在內的數十個教育群體和家長發表聯名信，呼籲霍楚否決；聯名信表示，縮小班級計畫的法案並未增加預算，而且公校系統現在面臨生源減少、教師短缺等問題，導致撥款短缺，更不應為了縮小班級規模而犧牲其他現有項目的預算。

家長群體認為公校控制權應延長三年，而且反對做出大規模改革、弱化市長的控制權；家長群體還表示，改組教育政策小組也並未起到增加家長影響力的作用；首先，新架構並未允許全市高中委員會(Citywide Council on High Schools)提名組員，而且由學區委員會主席投票決定各區小組代表的方式也不民主，所有公校家長都應有投票權。

亞當斯和教育總監班克斯(David Banks)此前也對法案表示疑慮；亞當斯表示，該法案的立意是好的，但卻未必符合公校生的最佳利益；班克斯則說，縮小班級規模可能導致其他項目的經費被轉移，如學校安全、閱讀困難輔導、暑期班等。

州議會通過法案，決定將紐約市長對公校的控制權延長兩年，並通過改組教育政策小組的方...
州議會通過法案，決定將紐約市長對公校的控制權延長兩年，並通過改組教育政策小組的方式稀釋市長控制權。(州參議會提供)

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