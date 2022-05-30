亞裔商家現金交易 申領補助屢受阻

法拉盛華人商家林立，但在新冠疫情爆發後拿到PPP補助金的僅有38.3%。(記者曹健╱攝影)

根據亞美聯盟(AAF)不久前發布的新報告，亞裔 經營的店家習慣現金交易，少和銀行打交道，加上向來以紙本記帳，導致在新冠疫情 期間申領政府補助受阻；有些亞裔店家未聘人，但在疫情積欠店租，店租也不符合聯邦政府的補助目標。

在新冠疫情爆發前，亞裔主要經營的店面包括食物業、個人洗衣業、零售和食物製造業等，原本是美國經濟成長最快的產業之一。

此外，未聘人的亞裔店家從2012年22萬4811家，增至2017年29萬5000家，成長率達31%；根據AAF研究，這般成長在各主要族裔中排名最高。

新冠疫情升溫後，雖然國會議員積極為美國經濟注入紓困 ，但亞裔經營的店家卻屢面臨體制阻礙，而無法順利參加政府提供給小企業的紓困計畫「薪資保護貸款計畫」(PPP)。

AAF研究引述租屋資訊網站Renthop的一份報告，在紐約州華人為主的法拉盛(Flushing)，2020年2381家符合資格的店家中，有913家拿到PPP補助，獲發率為38.3%；但相對之下，布碌崙(布魯克林)一個快速中產階級化的綠點(Greenpoint)社區，PPP獲發率則是78.2%，是法拉盛區的兩倍以上。

AAF研究人員表示，這歸因於各社區貧富不均，以及許多亞裔店家長期缺乏和銀行維持穩定關係。

「他們通常不是銀行客戶，所以跟富裕社區相比，他們和銀行的關係不堅強。」AAF研究副主任何臨穎(Linying He，音譯)表示：「如果你一開始就和銀行維持好關係，申請貸款會更輕鬆一些。」

研究人員還指出，申請紓困時往往需要提供銀行、信用卡等帳單，但許多亞裔店家仰賴紙筆記帳，這也構成一大阻礙。

中國城一間麵包店詹老闆(Chan)指出，雖然麵包店仰賴現金結帳和紙本記帳，但本就難以申請PPP；他指出，目前麵包店負擔最重的是店租。

詹老闆表示，對於未聘人的小企業而言，PPP的優先要務並非發放店租，而是保障員工領到薪水。

AAF列出協助亞裔店家的政策建議，包括提供職場發展機會，擴大中文、韓文以外的語言材料；該報告建議可依各區主要語言，提供不同語言的申請文件。

研究人員也呼籲，國會議員應提供薪資保障以外的紓困，例如店家負擔最重的店租補助。