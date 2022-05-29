國殤日長周末 華埠湧人潮 商家樂生意回溫

宰也街的壁畫以及披露街的開放街道都成了人們駐足打卡的去處。(記者張晨╱攝影)

本周是國殤日(Memorial Day)長周末，28日下午雖有短暫降雨，但觀光 遊覽的人潮不減，其中在疫情 前以觀光為小商家收入主要來源之一的曼哈頓華埠 ，街上紀念品、戶外餐位坐滿歇腳、用餐的遊客，知名餐館外如期排起了長龍；人們紛紛用手撥開座位上的水漬，並未讓雨天影響出遊的好心情。

影音來源：記者張晨

華埠生意在近日，逐漸拉開了後疫情時代商業回流的序幕，28日像是幾條知名道路宰也街(Doyers St.)、披露街(Pell St.)和勿街等餐館，有不少顧客都坐在戶外用餐座用餐；喜運來酒家表示，已經提前一周開始加大了出餐供應，飲茶的人數從早不斷，除了遊客外，也帶動了本地居民外出就餐的興致，總體來說，食客人數明顯增加。

國殤日標誌著夏日的開始，紐約市今年的氣溫忽高忽低，但當日卻在一場短暫暴風雨的洗禮後，將天空變湛藍，人們見陰霾散去，重新走上街道，勿街彩燈、宰也街的壁畫以及披露街的開放街道，都成了人們駐足打卡的去處，戶外用餐座無虛席，美麗華叉燒包、華埠雪糕行等知名商家，則如期排起了慕名而來的長隊。

除此之外，下周將迎來端午節，一些商家也提前將做好的粽子拿出店外售賣，引得外族裔遊客嚐鮮；「上海老正興」業者朱太表示，甜口的豆沙粽最受青睞而提早賣光，遊客人潮使得生意略有回溫。

華埠商改區執行總監陳作舟表示，雖然華埠經濟離恢復到疫情前水準尚還有一段距離，但夏天接踵而至的長周末節慶和傳統佳節，給社區商家非常大的信心，這是所有人都希望看到的熱鬧場面。