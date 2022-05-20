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皇后區長慶亞太月 表彰亞美醫師

記者鄭怡嫣／紐約報導
皇后區長理查茲向亞美醫師協會頒發表揚狀。(記者鄭怡嫣/攝影)
皇后區長理查茲向亞美醫師協會頒發表揚狀。(記者鄭怡嫣/攝影)

皇后區區長理查茲(Donovan Richards)19日晚在皇后區公所(Queens Borough Hall)舉辦皇后區歷史上首次線下亞太裔傳統月歡慶會，包括法拉盛市議員黃敏儀在內的數位亞裔議員致詞，表彰亞太裔所作的貢獻。

慶祝會上，區長還向包括亞美醫師協會(CAIPA)等在內的亞裔社區組織及個人頒發表揚狀，感謝他們在醫療健康、公共福祉等各方面對亞太裔社區所做的貢獻。

亞裔兒童在皇后區長慶祝亞太裔傳統月活動上進行說唱表演。(記者鄭怡嫣/攝影)
亞裔兒童在皇后區長慶祝亞太裔傳統月活動上進行說唱表演。(記者鄭怡嫣/攝影)

區長理查茲表示，皇后區有來自100多個國家的移民，說200多種語言，亞裔作為人口增速最快的族群，也成就了今日的皇后區，過去兩年除了抗擊疫情外，還有另一種「仇恨大流行」也在針對亞裔蔓延；值此亞太裔傳統月的歡慶活動，他想說，仇恨在皇后區沒有容身之地，打擊仇恨的最好武器就是站出來發聲，「沒有人應該逃離、或為自己是誰感到羞恥」，將與亞裔與其他所有社區都站在一起。

市議員黃敏儀在皇后區長的亞太裔傳統月歡慶活動上致詞。(記者鄭怡嫣/攝影)
市議員黃敏儀在皇后區長的亞太裔傳統月歡慶活動上致詞。(記者鄭怡嫣/攝影)

市議員黃敏儀表示，她所在的法拉盛選區有70%以上都是亞裔，亞太裔傳統月不盡要慶祝亞太裔在美國歷史上所做出的貢獻以及亞太裔的傳統與文化，也要在生活質量與公共安全議題上發聲呼籲，將促進為亞太裔的居民提供更多語言支持及心理健康的服務。

皇后區長理查茲舉辦亞太裔傳統月慶祝活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)
皇后區長理查茲舉辦亞太裔傳統月慶祝活動。(記者鄭怡嫣╱攝影)

市議會今年首次迎來的五位亞裔議員中，四位皆為皇后區議員，除黃敏儀外，同時當選首位韓裔市議員的、第23選區市議員李琳達(Linda Lee)以及第26選區市議員黃茱莉(Julie Won，音譯)、來自南亞的第25選區市議員克里斯南(Shekar Krishnan)也都在歡慶會上致詞，首位南亞裔州眾議員拉克瑪(Jennifer Rajkumar)以及區公所所在選區的市議員舒曼琳(Lynn Schulman)也上台致詞，表彰亞太裔所作的貢獻。

在皇后區長的亞太裔傳統月慶祝會上，印度裔兒童進行舞蹈表演。(記者鄭怡嫣/攝影)
在皇后區長的亞太裔傳統月慶祝會上，印度裔兒童進行舞蹈表演。(記者鄭怡嫣/攝影)

亞裔 皇后區 法拉盛

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