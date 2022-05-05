州長選舉 霍楚黨內民調領先 慎防葛謨攪局

前州長葛謨(左)若以獨立候選人身分參加州長選舉，對霍楚(右)將是巨大威脅。(美聯社)

一項4日公布的最新民調 顯示，州長霍楚(Kathy Hochul)有望成為民主黨 州長提名人，但如果前州長葛謨 (Andrew Cuomo)以獨立候選人身分參加競選，今年11月的的州長選舉選情，可能會非常接近。

這項主要由PIX11進行的獨立民調，是在紐約州政壇出現了為期幾周的動蕩後進行的；霍楚的前副州長本傑明(Brian Benjamin)被聯邦起訴後，霍楚仍在盡量縮小損害的範圍。

民調顯示，45%的民主黨人會在初選中投票給霍楚，有12%會選擇蘇奧齊(Tom Suozzi)，還有22%的人尚未決定投票給誰。

因性醜聞等指控下台的前州長葛謨說，他對再次參加選舉持開放的態度·；葛謨不久前近在布朗士區的一個活動上一再說，「我對各種選項都持開放態度」。

這項民調顯示，如果一名普通的民主黨候選人，一名普通的共和黨候選人，以及葛謨一起參加選舉，民主黨候選人和共和黨候選人都會獲得33%的支持率，幾乎打成平手；有大約16%的人將支持葛謨，18%的人仍未決定。

在共和黨方面，長島國會議員李修頓(Lee Zeldin)支持率最高，為26%，前市長朱利安尼的兒子小朱利安尼(Andrew Giuliani)的支持率略低於18%，這兩人名列前茅，還有19%的人仍未作出決定。