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布碌崙首位州高等法院亞裔法官 萬泰妮就職：必不負眾望

記者胡聲橋／紐約報導
州高等法院亞裔女法官萬泰妮在就職典禮上撫摸醒獅。(記者胡聲橋/攝影)
州高等法院亞裔女法官萬泰妮在就職典禮上撫摸醒獅。(記者胡聲橋/攝影)

州高等法院亞裔女法官萬泰妮(Lillian Wan)的就職典禮，7日晚在8大道華社舉行，萬泰妮也是布碌崙(布魯克林)州高等法院第一位亞裔法官；萬泰妮感謝所有給予她幫助的人，表示以後將不負眾望，稟公執法，為亞裔增光。

就職典禮在翠園酒家舉行；州上訴法院副法官(Associate Justice, Court of Appeals)卡納塔羅（Anthony Canataro）、布碌崙區長雷諾索(Antonio Reynoso)、布碌崙民主黨主席赫爾梅林(Rodneyse Bichotte Hermelyn)、民主黨地區領袖唐鳳巧(Nancy Tong)等民選官員致辭祝賀，與會者隨後共同見證萬泰妮宣誓就職。

萬泰妮感謝父母、家人和所有在職業生涯方面給過她幫助和支持的民選官員和朋友；她多次強調，她將一如既往地公平審判，為所有人伸張正義，一定不辜負整個華人社區的希望。

在談及成為布碌崙州高等法院首位亞裔法官時，萬泰妮說，她不敢相信，在亞裔人口眾多的布碌崙，居然這麼久才出現第一位州高等法院亞裔法官；她希望今後能湧現出更多亞裔法官與民選官員，以提升亞裔政治參與度。從今年1月1日開始，她已經開始了為期14年的任期，因為在當選之前，她已經參與州高等法院的工作，因此沒有陌生感，一切都很順利。

萬泰妮說，她的導師、也是紐約州高等法院首位亞裔法官伍元天(Randall Eng)經常告訴她，在法律界，甚至在政界，亞裔應該引人注目，應該加強參與；她說，這是對她的勉勵，也是給其他有志亞裔的建議。

州高等法院亞裔女法官萬泰妮(中)在就職典禮上與父母在一起。(記者胡聲橋/攝影)
州高等法院亞裔女法官萬泰妮(中)在就職典禮上與父母在一起。(記者胡聲橋/攝影)

州高等法院亞裔女法官萬泰妮(右二)宣誓就職，兩側為父母，右三為伍元天。(記者胡聲...
州高等法院亞裔女法官萬泰妮(右二)宣誓就職，兩側為父母，右三為伍元天。(記者胡聲橋/攝影)

萬泰妮本科畢業於紐約州立賓漢頓大學(Binghamton University)，後來進入奧伯尼法學院深造，畢業時以排名前五的成績取得法學學位。

萬泰妮曾在家事法庭法律援助部門為紐約市兒童服務局(ACS)擔任過九年出庭律師；2012年被任命為布碌崙家事法庭法官，專門裁決有關兒童撫養權、家庭虐待、少年犯罪和家庭犯罪等案件。

2018年，萬泰妮被正式任命為紐約州權利申訴法院（Court of Claims）法官，成為該法院歷史上首位女法官。

萬泰妮的父親萬津與母親黃十菊於1970年代從台灣移民來美，他們也出席了女兒的就職典禮；萬津說，他們為孩子感到高興和驕傲，孩子能有今天，都是她自己的功勞，他從不要求孩子做任何事，而是讓孩子按自己的想法發展；但如果孩子遇到了困難，他會幫著一起解決。

州高等法院亞裔女法官萬泰妮就職典禮，在布碌崙8大道舉行。(記者胡聲橋/攝影)
州高等法院亞裔女法官萬泰妮就職典禮，在布碌崙8大道舉行。(記者胡聲橋/攝影)

亞裔 布碌崙 紐約州

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