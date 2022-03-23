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行使投票權 紐約移民團體籲華裔積極入籍

記者和釗宇／紐約報導
紐約市長移民事務辦公室(MOIA)和紐約移民聯盟(NYIC)等移民社區團體，22日在市政廳前舉行集會，呼籲有資格申請的民眾盡快入籍。(記者和釗宇／攝影)
紐約市長移民事務辦公室(MOIA)和紐約移民聯盟(NYIC)等移民社區團體，22日在市政廳前舉行集會，呼籲有資格申請的民眾盡快入籍。(記者和釗宇／攝影)

紐約市長移民事務辦公室(MOIA)和紐約移民聯盟(NYIC)、華人進步會等移民社區團體，22日在市政廳前舉行集會，歡迎「2022年前入籍200萬」(Naturalize 2 million by 2022)運動造訪紐約市，呼籲有資格申請的民眾盡快入籍；華人移民團體則呼籲華裔民眾入籍行使投票權，增強華裔社區的話語權。

這項運動是由新美國人全國協作平台(National Partnership for New Americans)發起，該平台為由幾十個移民倡導團體組成的聯盟，目標是在今年底前，在全國範圍內推動200萬人入籍；這項運動今年以來在全美各地展開宣傳活動，紐約是最後一站。

市長移民事務辦公室主任卡斯特羅表示，紐約市是全美移民中心之一，全市有約65萬移民...
市長移民事務辦公室主任卡斯特羅表示，紐約市是全美移民中心之一，全市有約65萬移民有資格入籍。(記者和釗宇／攝影)

市長移民事務辦公室主任卡斯特羅(Manuel Castro)表示，紐約市是全美移民中心之一，全市有約65萬移民有資格入籍；他表示，市府今年已經投資3000萬元用於移民協助項目，包括入籍服務。

新美國人全國協作平台執行總監梅拉庫(Nicole Melaku)表示，紐約市多年以來一直是美國移民的燈塔，多明尼加裔、華裔、墨西哥裔等在移民中人數最多，而且大多數有資格入籍的移民已經留美超過五年，其中有17%是十到14歲的青少年。

華人進步會執行總監李寶霞說，目前紐約市有13%的綠卡持有者是華裔。(記者和釗宇／...
華人進步會執行總監李寶霞說，目前紐約市有13%的綠卡持有者是華裔。(記者和釗宇／攝影)

華人進步會執行總監李寶霞說，自1980年代以來，華裔和亞裔移民不斷增加，目前紐約市有13%的綠卡持有者是華裔，而綠卡持有者五年之後就可以入籍；「現在紐約市已經允許綠卡持有者投票選舉市級民代，但這還不夠，我們需要在聯邦選舉中發出更大的聲音，我們需要更多人入籍。」

市長特別顧問兼亞裔事務主任鄭祺蓉表示，最近十年來亞裔中華裔的新移民最多，但很多新移民已經拿了十年綠卡，但一直沒有申請入籍，「一些人可能覺得麻煩，也有一些年長者不懂英文、不想去做；但我們不應該這樣想，華裔選票力量一直不夠；我代表市長亞當斯(Eric Adams)呼籲華裔積極入籍，現在華裔投入競選資金很多，但是投票太少。」

移民團體 華裔 紐約市

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