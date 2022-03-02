「吃貓狗 放醬油」受辱華警興訟遭駁 法官：言論自由

張立勇(左一)在市警探員工會的支持下提起訴訟，卻遭法院駁回。(記者張晨/攝影)

曼哈頓 華埠轄區市警五分局華裔探員張立勇，去年在一場「黑人的命也是命」示威遊行 執勤期間，遭一非洲裔男子用「吃貓吃狗，放不放醬油？」仇亞言論辱罵15分鐘；經過一年多的訴訟抗爭，此案卻在近日遭到曼哈頓的州高等法院駁回，法官稱非裔男子的行為是「受憲法保護的言論自由」。

根據探員工會提供的現場視頻顯示，在長達十幾分鐘內，非洲裔男子哈珀(Terrell Harper)站在張立勇面前，不停說著「吃貓吃狗」等帶有明顯種族歧視的髒話，甚至稱「要割下狗的陰莖，蘸醬油餵給你媽吃。」

哈珀一度離開，後又回到現場，繼續辱罵，說「這個該死的早茶會」，還用嘲弄口氣不斷重複「醬油」，並質問張立勇是否點「午餐特價」；而張立勇則反覆告訴他，「你應該先平靜下來，先生，這是一場和平遊行，請繼續往前走。」

法官哈格勒(Shlomo Hagler)日前在裁決時表示，這段視頻確實很有說服力，滿屏都是下流、謾罵、充滿仇恨和淫穢的話語；「這種行為應該受到譴責，在文明社會中是沒有一席之地的。 」

但他駁回了張立勇的訴訟，稱法院認為即使是仇恨言論，也受到憲法第一修正案的保護，「第一修正案賦予公民神聖不可侵犯的權利，立法機構希望保護這種自由抗議的權利，而不是削弱言論自由。」

哈格勒指出，立法者應該在憲法第一修正案中禁止仇恨言論，鼓勵張立勇和其律師向立法機構提出這個問題；「我認為這項立法的確應該被重新審視，權衡民權法中是否應該保護種族主義和仇恨言論。」

在2月28日的聽證會上，哈珀的律師格林(Remy Green)承認哈珀使用了「一些非常無禮的語言」；「但仇恨言論也是言論自由。」他後來補充道，「法院已經強調了這一點。」

張立勇的律師莫舍拉(James Moschella)請求法官推翻法律先例，疫情導致亞裔社區發生了前所未有的仇恨犯罪 ，在這種情況下，也許是時候重新審視這一先例了；「恨生恨，仇恨言論催生暴力，這是毋庸置疑的。」

莫舍拉表示可能會提出上訴，「我們需要一些時間來消化法院的決定，但很可能會上訴，同時也非常失望，我們以尊重的態度，不苟同法官的裁決。」

張立勇曾試圖和市警仇恨犯罪小組指揮官科莉(Jessica Corey)交涉，但其卻將此事視為「警員工作的家常便飯」，並未多作理會。