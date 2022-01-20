我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Omicron輕症不怕？專家曝這後遺症 恐丟了工作

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

涉造假染疫文件詐賠償 史島男子被捕

記者顏潔恩／紐約報導

史泰登島一名男子涉嫌偽造新冠檢測陽性文件，向政府申請工傷賠償謀取福利，日前被發現造假逮捕歸案；23歲的阿耶尼·肖(Ajanni Shaw)於18日在法院過堂，面臨保險欺詐、重竊罪、偽造業務紀錄、工傷賠償欺詐行為等罪名。

消息指出，阿耶尼·肖2020年3月於史島Seaview療養院兼職，是一名廚房服務員，後來因新冠確診而申請工傷賠償；當時他遞交的文件包括一張同年4月3日由診治醫生簽發的便條，五日後則將新冠陽性結果提供給保險公司索償。

州監察長梁露希(Lucy Lang)辦公室表示，嫌犯隨後透過電郵繼續發送其他文件給相關人員，以持續領取他的索賠和福利，一直到同年7月24日；保險公司察覺到他每次寄來的陽性檢測結果上，都是相同的樣本ID而起疑。

調查披露，嫌犯在2020年4月提供的文件屬實，但兩個月後醫生簽發一張需要他繼續隔離的紙條是假的；另外他也向保險公司呈交六張偽造的陽性檢測紀錄，以獲得每周150元的福利，總共謀利1761元。

「工傷賠償在如此困難時期，對州府的勞動及生意的維持是很重要的」，梁露希表示，感謝史島地區檢察官辦公室的合作，幫助維護勞工安全網的完整性。

保險 檢測 福利

上一則

國會議員致信拜登 要求增加紐約快篩試劑

下一則

申請免費快篩劑網站 已有中文服務

延伸閱讀

CDC：染疫後免疫力更能抗Delta 但不能推論Omicron疫情

CDC：染疫後免疫力更能抗Delta 但不能推論Omicron疫情
台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　

台爆第6條傳播鏈 專家：月底確診恐達540例　
紐約男子假造新冠確診紀錄 騙取工傷賠償

紐約男子假造新冠確診紀錄 騙取工傷賠償
生前拒打疫苗且刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝

生前拒打疫苗且刻意接觸確診者 捷克歌手染疫病逝
倉鼠染疫 香港急撲殺2000隻 寵物店一律停業

倉鼠染疫 香港急撲殺2000隻 寵物店一律停業

熱門新聞

涉嫌將吳姓華裔女子推入鐵軌致死的賽門·馬秀。（紐約市警提供）

獨家／華女遭推落鐵軌身亡 嫌犯家屬稱他有精神病史

2022-01-15 22:45
宋迪豪(右)和妻子、兒子，是個幸福的三口之家。(友人提供)

法拉盛槍案死者與兇嫌曾共事 正為妻子辦綠卡

2022-01-13 12:32
朴尚(左)脫下自己的外套想蓋在伊斯雷爾身上。(市警提供)

影／好心亞裔送外套給街邊非裔 反遭搶劫毆打 路過華裔搭救

2022-01-13 16:00
紐約14日至17日將再次迎來超強的冬季風暴。（市長辦公室提供）

超強冬季風暴周末襲紐約 提防大斷電 樹木倒塌 沿海洪水

2022-01-14 13:44
林Kerry。（警方提供）

亞裔女老師將2童獨留家中2天2夜 被控4罪名

2022-01-18 16:02
目擊者回憶米雪兒‧吳被推下地鐵軌道的經過，表示一切都相當「不真實」。(取自領英頁面)

「一切都很不真實」 目擊者回憶時報廣場地鐵推人案

2022-01-17 14:49

超人氣

更多 >
史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩

史上最大規模 拜登政府下周起免費發放4億個N95口罩
歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉

歧視華女Lowe's店 族裔差別待遇累犯 千人連署要求道歉
加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」

加州婦多次為兒辦性愛趴 受害少女哭求「不准保釋」
Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失

Omicron多輕症不怕？專家曝這後遺症恐致工作能力喪失
新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲

新婚3個月抓包老公約砲400人 網紅：衣櫃一疊陌生內褲