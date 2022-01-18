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殺手佯裝送餐外賣郎 闖入公寓連開數槍射殺男子

記者張心／紐約報導
一名殺手佯裝成送餐的外賣郎，在曼哈頓東村一間公寓內槍殺了一名男子。（警方提供）
一名殺手佯裝成送餐的外賣郎，在曼哈頓東村一間公寓內槍殺了一名男子。（警方提供）

「你點了Uber外賣嗎？」聞聲開門的男子等來的不是美食，而是殺手的數槍射擊；這一切不是電影情節，而是日前發生在紐約市曼哈頓民宅內的真實案件，一名冒充送餐外賣郎的殺手成功射殺目標人物。

根據警方調查，14日晚9時57分左右，一名槍手佯裝成Uber外賣郎進入曼哈頓東村的公共住宅樓內，在30歲男子Davon Venable開門後，連射數槍奪其性命。現場監控顯示，嫌疑人身著帶有黃色反光面的黑色外套，手提兩個袋子進入Lilian Wald公寓，數分鐘後，只提著一個袋子，便騎著電動車匆忙離開。

受害人父親回憶，案發當晚，他和兒子在羅斯福高速公路(FDR Drive)691號的公寓四樓，聽到有人敲門，接著一個不認識的聲音詢問「你點了Uber外賣嗎？」，受害人走去開門後，瞬間被連射數槍。

警方表示，轄區市警九分局警員趕到現場後，受害人背部和頸部多處受槍擊，在房門口留下大量血跡，緊急救援小組(EMS)將其送往紐約長老會醫院西奈山貝斯以色列醫學中心(Mount Sinai Beth Israel Medical Center)，醫生當晚宣布受害人死亡。

根據市警最新統計，1月3日至9日內，全市謀殺案數量比去年同期增加了33.3%。

目前兇嫌的犯罪動機尚不明確，警方在進一步偵查中，呼籲知曉此案相關線索者，撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

曼哈頓 手機 紐約市

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