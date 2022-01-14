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紐約客談／搞裙帶關係 亞當斯未免操之過急

紐約客談

市長亞當斯(Eric Adams)剛剛上任，就被媒體扒出任命其胞弟—56歲的市警局退休警佐伯納德(Bernard Adams)擔任市警文職副局長，年薪超24萬元，且已在12月底就已開始領取市府工資。

紐約市法律明令禁止官員濫用職權獲取為自己或親信獲取任何利益，尤其與財務和經濟相關；但具體可通過市利益衝突委員會(New York Conflicts of Interest Board)尋求豁免。

在壓力下，亞當斯宣布重新任命弟弟為市長安保執行主管，年薪也超過20萬元，但他卻堅決否認了這是「降級的」說法；面對記者提問，他使用政客一貫的推諉表述，稱其法律顧問已經明確表示，是在遵守利益衝突委員會的規定，並將繼續遵循這一過程，尊重裁決。

但不得不令人起疑，是這位新人市長上任急於弄權、操之過急的表現；文職副局長一職的描述和職責模糊不清，還未宣誓就已讓胞弟進入公務員工資系統，被曝出後只能順應其背景安插一個安保隊長的頭銜；但同樣作為退休市警的亞當斯此前就說過，他不需要安保團隊，出門時「自己配槍」。

而如今他只能強打精神，在重新任命後砲轟利益衝突委員，「你們寫了他的頭銜，他的職位描述，關於他的一切都寫了；很驚訝你們寫出來的東西並不是想要我發布或隱藏的。」

此前彭博和白思豪都曾任命親信進入市府工作，但由於市府對裙帶關係上的規定，都以「不支薪」的方式示人；如今亞當斯全然不理會公眾眼光，大刀闊斧的將一奶同胞安插到高薪崗位，面對今後的輿論，不知是否會有相關方面的調整。

紐約客談，每周二至周六見報。

亞當斯 退休 白思豪

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