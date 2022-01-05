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涉14起槍案 布碌崙17名幫派青少年落網

記者顏潔恩／紐約報導
布碌崙地區檢察官蔣莎樂(中)、市警總局局長西維爾(左)、市長亞當斯(右)4日宣布，成功逮捕三個幫派的17名青少年成員。(取自市長Flickr)
布碌崙地區檢察官蔣莎樂(中)、市警總局局長西維爾(左)、市長亞當斯(右)4日宣布，成功逮捕三個幫派的17名青少年成員。(取自市長Flickr)

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(Eric Gonzalez)、紐約新任市警總局局長西維爾(Keechant Sewell)，4日宣布已拘捕活躍於該區的三個幫派的17名青少年成員；該幫派涉及14起槍擊案，造成14人受傷，其中九名是無辜旁人，布碌崙檢方此前就強調打擊幫派以保障治安是最大目標，今年初便立下功績。

市長亞當斯(Eric Adams)也現身4日的記者會，感謝布碌崙檢方和市警的努力，成功減少幫派在社區的威脅；蔣莎樂表示，通過逮捕最暴力群體來減少社區槍擊案和命案的發生，是他們的主要目標和戰略。

消息指出，落網的17人大多都是青少年，他們來自YPF聯盟下的FNO、PPP、YAWAH三個黑幫組織，年齡介於17至23歲，但最早接觸犯罪時最小年齡者僅有14歲；活躍於73、75、88分局轄區內，包括布朗斯維爾(Brownsville)、東紐約(East New York)及格林堡(Fort Greene)等社區，他們共面臨118項罪名，包括一、二、四級預謀殺人、二級謀殺、槍擊、非法持械、攻擊、危害他人安全罪等罪名。

該幫派涉及的14起槍擊案中，有14人傷亡，其中九人是無辜民眾；據悉YPF一直在招攬更多幫派組織加入，形成一個龐大的集團，在面對共同敵人面前有更大的勢力，也在各自地盤上能自由出入。

蔣莎樂表示，此次逮捕的結果令人感到憂心的是，落網的人都是青少年，其中一人就涉及了三起謀殺案，那時的他只有16歲；他強調防止青少年加入暴力組織的重要性，給予他們一個遠離幫派的生活，接下來一方面會嚴厲起訴涉案的槍手、另一方面將進行社區宣導預防青少年誤入歧途。

西維爾表示，感謝警探和檢察官的努力，最終成功追查並將這些人拘捕；紐約市警的目標依然是那些會拿起槍傷害社區的危險份子，接下來將會持續往這方面下手，保障社區安全。

布碌崙地區檢察官蔣莎樂(右二)、市警總局局長西維爾(左一)、市長亞當斯(右四)4...
布碌崙地區檢察官蔣莎樂(右二)、市警總局局長西維爾(左一)、市長亞當斯(右四)4日宣布，成功逮捕三個幫派的17名青少年成員。(取自市長Flickr)

幫派 槍擊 布碌崙

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