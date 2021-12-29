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紐約富貴粵劇學院重開 院長李伍蕙蓮捐1.4萬做公益

記者顏嘉瑩／紐約報導
紐約富貴粵劇學院院長李伍蕙蓮，日前在曼哈頓華埠宴請僑社，宣布富貴粵劇學院重開。(主辦方提供)
紐約富貴粵劇學院院長李伍蕙蓮，日前在曼哈頓華埠宴請僑社，宣布富貴粵劇學院重開。(主辦方提供)

紐約富貴粵劇學院院長李伍蕙蓮，日前在曼哈頓華埠宴請僑社，宣布富貴粵劇學院重開；會上李伍蕙蓮還捐贈七個社團各2000元，作為公益之用，回饋社區。

紐約富貴粵劇學院于28年前成立，以宏擴國粹，在美國推廣粵劇文化為宗旨，多年來邀請多位粵劇界表演藝術家任教，培養許多人才，在新冠肺炎疫情之時，配合聯邦及各州、市府命令暫停活動和演出，如今新冠疫苗普及、華埠經濟也逐漸復甦，因此李伍蕙蓮決定重開富貴粵劇學院。

當天與會嘉賓，包括紐約中華公所主席于金山、前主席伍銳賢，紐約協勝公會元老團主席伍煥鵬，美國安良工商會總理鄧遐勳，紐約李氏總分所元老李可喬、總長李國威，紐約華僑學校校長王憲筠，詩畫琴棋會主席岑灼槐及多位僑團領袖。

州參議員卡范納(Brian Kavanagh)、中華公所，和駐紐約台北經濟文化辦事處，則分別向李伍蕙蓮頒發表揚狀，表揚她多年來對推廣粵劇曲藝及努力推廣華文教育的貢獻。

會上李伍蕙蓮則捐款紐約協勝公會、美國安良工商會、費城協勝公會、紐約台山寧陽會館、紐約李氏總分所、紐約伍胥山公所，和華僑學校每個團體2000元，作為公益之用。

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