我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

疑調虎離山 王力宏在防疫旅館拖到晚上 雇保全逃回家

研究發現：新冠病毒會蔓延至所有器官且持續數月

紐約疫情再起 全市逾百家酒店停業 復甦遇瓶頸

記者張晨╱紐約報導
酒店行業因疫情再起復興再次受阻。（Getty Images）
酒店行業因疫情再起復興再次受阻。（Getty Images）

Omicron變種病毒持續在全國肆虐，導致許多人取消了旅行計畫，諸多娛樂及慶典活動也受到限制甚至關閉；而酒店行業也隨著這些限制再次復甦受阻，紐約市酒店協會(Hotel Association of New York City)25日表示，目前不但有100多家酒店因疫情被迫關門，剩下的酒店也因為高昂的財產稅而勉強維持。

酒店協會主席丹達帕尼(Vijay Dandapani)表示，疫情對酒店業的打擊是持續性的，且明年第一季度的情況也不樂觀；他補充道，「與此同時，我們正在被徵收懲罰性的稅收。 」

一項研究發現，自2008年以來，紐約的房產稅飆升了100%，是其他大城市的兩倍；根據全球酒店諮詢公司HVS為酒店協會編制的一份新報告，紐約酒店繳納的市財產稅，占到了它們總收入的9.4%。

研究顯示，該數字是酒店業維持運營所需的兩倍，也是華盛頓和洛杉磯等美國主要城市對酒店徵收4.5%財產稅的近兩倍，而亞特蘭大的酒店只需支付其收入的2.29%作為財產稅。

業內人士表示，在酒店財產稅的激增中，有25%至30%的增幅在市長白思豪上任之後出現。

丹達帕尼表示，酒店行業在2020年損失了85%的收入，與2019年相比，現如今的入住率為50%；而從2019年1月到10月，酒店的入住可率達到86%，每間客房的收入為213元，但疫情導致2020年的入住率降至僅49%，每間客房的收入僅為76元。

他指出，2021年10月的入住率為57%，每間房費約為108元，後隨著國際旅遊的恢復，11月的酒店入住率躍升至72%，每間房費也達到了185元。

截至本月11日，在Omicron導致疫情數字出現暴增之前，酒店業已經回升到了81%的入住率和每間274元的收入；但丹達帕尼表示，新一輪疫情導致人員短缺，各行業出現斷崖式止步，這個數字很可能再次下降，「要恢復正常還有很長的路要走。」

紐約市逾百家酒店再停業，面對疫情、高徵稅雙挑戰。(記者張晨╱攝影)
紐約市逾百家酒店再停業，面對疫情、高徵稅雙挑戰。(記者張晨╱攝影)

疫情 Omicron 變種病毒

上一則

紐約疫期人口流失全國最多 商業組織籲解決

延伸閱讀

紐約兒童感染及住院率漲四倍 州府急呼籲接種疫苗

紐約兒童感染及住院率漲四倍 州府急呼籲接種疫苗
疫後首次 紐約皇后區貝賽教堂面對面彌撒 華人參與

疫後首次 紐約皇后區貝賽教堂面對面彌撒 華人參與
紐約戴克高地聖誕氛圍不減 一直擺到明年1月

紐約戴克高地聖誕氛圍不減 一直擺到明年1月
物價漲、防疫情 華人青睞超市自購煮聖誕大餐

物價漲、防疫情 華人青睞超市自購煮聖誕大餐
反對亞裔細分 紐約華裔團體緊急發聲

反對亞裔細分 紐約華裔團體緊急發聲

熱門新聞

即日起至年底，在紐約市府運營接種點及和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)診所打補強針的市民，可獲得100元獎勵。(美聯社)

紐約市即日起至年底 打補強針送100元

2021-12-21 13:42
全市十個郵遞區號的七天平均陽性率超過10%，曼哈頓已成為紐約市的疫情中心；圖為曼哈頓居民在排隊等待病毒檢測。(路透)

紐約10郵遞區號陽性逾10% 曼哈頓成新熱區

2021-12-20 09:35
馬萍回憶，王振中為人和善、憨厚，對朋友仗義熱心。(馬萍提供)

華男遭前女友誤刺亡 母從中國來美求線索

2021-12-21 10:23
瑪麗皇后二號日前行經紐約市時對乘客進行檢測，共有十人確診。(取自英國皇后郵輪船隊臉書)

豪華郵輪「瑪麗皇后2號」爆疫情 10確診旅客在紐約下船隔離

2021-12-21 15:11
新冠變種病毒Omicron快速傳播，不少民眾接種補強針後仍被確診；圖為法拉盛緬街的街道。(記者牟蘭／攝影)

打補強針也染疫?醫師：多輕症 只出現上呼吸道感染症狀

2021-12-22 12:10
因疫情再度反彈，不少華裔民眾今年選擇在超市自行購買食材，烹煮平安夜與聖誕節大餐。(記者牟蘭／攝影)

聖誕節超市物價漲 紐約華人青睞自煮火鍋

2021-12-24 14:07

超人氣

更多 >
美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉

美赴中航班「飛到一半突然返航」 中使館提嚴正交涉
賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點

賀錦麗坦承 上任以來最大敗筆是這點
王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」

王力宏7天隔離期屆滿 不回與李靚蕾豪宅「改住這」
女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論

女神變了？王祖賢淡出幕前多年 近照曝光引起討論
「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動

「重返霍格華茲」艾瑪華森抱這個男人 粉絲超激動