紐約疫情再起 全市逾百家酒店停業 復甦遇瓶頸

酒店行業因疫情再起復興再次受阻。（Getty Images）

Omicron變種病毒 持續在全國肆虐，導致許多人取消了旅行計畫，諸多娛樂及慶典活動也受到限制甚至關閉；而酒店行業也隨著這些限制再次復甦受阻，紐約市酒店協會(Hotel Association of New York City)25日表示，目前不但有100多家酒店因疫情 被迫關門，剩下的酒店也因為高昂的財產稅而勉強維持。

酒店協會主席丹達帕尼(Vijay Dandapani)表示，疫情對酒店業的打擊是持續性的，且明年第一季度的情況也不樂觀；他補充道，「與此同時，我們正在被徵收懲罰性的稅收。 」

一項研究發現，自2008年以來，紐約的房產稅飆升了100%，是其他大城市的兩倍；根據全球酒店諮詢公司HVS為酒店協會編制的一份新報告，紐約酒店繳納的市財產稅，占到了它們總收入的9.4%。

研究顯示，該數字是酒店業維持運營所需的兩倍，也是華盛頓和洛杉磯等美國主要城市對酒店徵收4.5%財產稅的近兩倍，而亞特蘭大的酒店只需支付其收入的2.29%作為財產稅。

業內人士表示，在酒店財產稅的激增中，有25%至30%的增幅在市長白思豪上任之後出現。

丹達帕尼表示，酒店行業在2020年損失了85%的收入，與2019年相比，現如今的入住率為50%；而從2019年1月到10月，酒店的入住可率達到86%，每間客房的收入為213元，但疫情導致2020年的入住率降至僅49%，每間客房的收入僅為76元。

他指出，2021年10月的入住率為57%，每間房費約為108元，後隨著國際旅遊的恢復，11月的酒店入住率躍升至72%，每間房費也達到了185元。

截至本月11日，在Omicron導致疫情數字出現暴增之前，酒店業已經回升到了81%的入住率和每間274元的收入；但丹達帕尼表示，新一輪疫情導致人員短缺，各行業出現斷崖式止步，這個數字很可能再次下降，「要恢復正常還有很長的路要走。」