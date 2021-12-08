紐約客談／臨別強硬抗疫 白思豪無所畏

新冠疫情 依舊跌宕起伏的2021年即將結束，對任職已八年的紐約市長白思豪 來說，也接近演出落幕的時刻；而他顯然不甘寂寞， 不僅在卸任前強制要求所有私營企業員工接種疫苗 ，還要求5至11歲兒童也要接種疫苗才能進入餐館等室內場所，甚至還有意強制要求市民接種疫苗補強針。時間已所剩無幾，施政卻猛衝猛打，他究竟想做什麼？

平心而論，疫情爆發近兩年來，白思豪領導紐約市抗疫的表現不算太差，在川普前總統任職期間就與消極抗疫的聯邦政府唱反調，大力推動病毒檢測、居家避疫等防疫措施；拜登總統上任後，白思豪又全力推廣各年齡層民眾接種疫苗、強制公職人員和私企員工打疫苗，有些措施甚至比聯邦和州還要激進。

身為已被貼上極左標籤的民主黨政客，白思豪的民意支持度在任期尾聲已急速下降，但他仍然不惜得罪警察工會、教師工會等實力強大的票倉、以及員工眾多的中小企業，也要執意推動在全美開先河的強制疫苗令；這對他卸任市長後試圖再上層樓、競選州長，都沒有任何益處，只會丟失選票。

那麼唯一合理的解釋，或許就是白思豪想破釜沉舟，在離開市政廳之前大幹一場，盡可能地讓紐約市民免遭疫情、尤其是新變種病毒的侵襲；也許他的行為，能為新任市長亞當斯領導抗疫打下一個好基礎、高起點。

對廣大華裔市民而言，暫時拋開白思豪其他不得人心的政策不說，至少在疫苗政策方面，他的思路有利於控制疫情，是符合華人利益的。

打了疫苗才能進餐館，那是健康的保障啊，何樂而不為。

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