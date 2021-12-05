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8大道遊民收容所鑽地 華人憂將動工

記者顏潔恩╱紐約報導
民眾日前拍到8大道收容所空地有機器在運作。(讀者提供)
民眾日前拍到8大道收容所空地有機器在運作。(讀者提供)

布碌崙(布魯克林)8大道遊民收容所建案自華人反對以來，市府未有回應，日前民眾發現空地上疑似出現建築活動，得知是工人在進行土壤鑽孔測試(soil boring tests)；儘管還未正式施工，但華人擔憂市府已在悄悄推進計畫，短時間內將動工。

8大道遊民收容所一旦建成，可能給當地華社造成負擔，居民和商家難以安居樂業；由此華人對空地的動向十分關注，日前有人表示空地傳出聲響，並拍到一張有工地機器在空地運作，引發更多人懷疑市府已在動工。

美國華人社區聯合會理事長黃啟旺，本身也從事建築行業，表示該機器是在進行土壤鑽孔測試，這是每個建築工程開始的首要步驟，鑑定土質是否有積水等問題；一般若是私人的建築的項目，發展商可能要花費更長的前期準備工作，但該項目由市府負責，相信很快就能完成程序，正式步入建築工作。

他此前已多次組織示威活動，警告市府若是一意孤行啟動工程，民眾一定會以更強烈的反抗回應；他們也已主動出擊，和多個社區領袖進行會議討論，為接下來的抗議活動作準備，並希望候任市長亞當斯(Eric Adams)上任後能夠針對該建案作出利於華社的決定，也在其他移民問題上採取友善政策。

黃啟旺透露，這期間也試圖與選區的民選官員取得聯繫，但因其卸任在即，明顯對社區事務不再上心，感到失望；但儘管如此，還是會通過各種管道給民代施壓，引起他們對建案的重視，也呼籲華人一定要把握每個可以發聲的機會，爭取下一代在當地的生活保障。

反對者正展開簽名收集運動，民眾可造訪該會的會所，地址是布碌崙8大道5803號，或撥電至(718) 300-3832提供意見。

華人 8大道 布碌崙

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