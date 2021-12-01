華策會人瑞中心慶50歲 籲團結抗歧視
華人策劃協會人瑞中心11月30日在曼哈頓華埠舉辦感恩聯歡會，同時慶祝中心成立50周年；人瑞中心主任伍寶玲表示，該中心擁有現在的發展，都是靠各界支持，未來希望華裔能夠團結一起、為社區付出，並共同對抗種族歧視。
人瑞中心自1972年成立至今將滿50周年，伍寶玲說，中心做為非營利機構，在成立開始資金不足，但卻收到來自華策會、政府、社區等各界人士的幫助，才能有如今的發展，希望藉由感恩節來表達感謝。
在50多年前、年僅20多歲的伍寶玲開始在華策會工作，至今70多歲的她仍堅守人瑞中心與華埠，她表示雖然期間自己曾經有很多轉換職業跑道的機會，但她認為全心全力幫社區做事，獲得的成就感與快樂是金錢買不到的，如今看到華人遭到外界歧視，她也呼籲社區應該團結、共同提高華人地位。
人瑞中心顧問委員會主席林文華說，新冠疫情期間許多機構、組織都關閉，人瑞中心雖然沒有對外開放，但服務年長者的工作卻沒有暫停，像是準備免費餐點、規畫遠端課程與活動等，志工與職員都繼續上班，為年長者爭取福利，如今疫情稍緩，年長者會員可以再聚一堂，相當開心。
聯歡會上有各式表演、抽獎，派送餐點和禮物等活動，其中新節目舞台劇「天使島之牆」，呈現第一代華裔移民到美國的辛苦，該中心希望藉由戲劇，呼籲應記得前人的努力，才有如今的收穫。
人瑞中心會員名譽會長傅先清則以富邦基金的名義，現場捐出500元現金給年長者會員抽獎，共25個獎項，每人可獲得20元現金。
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