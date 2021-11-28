紐約市超快送貨盛行 料將擴及各地

即時送貨服務先驅Gopuff公司上月進駐紐約市。（取自臉書）

最近紐約市 處處可見商品快送公司廣告，聲稱將冷凍披薩、尿布和其他網購商品幾乎馬上送貨到家；超快送貨服務爆炸式成長，紐約成了試驗戰場，吸引各路業者。

即時送貨服務先驅Gopuff公司上月進駐紐約市，近幾個月來，俄羅斯Buyk、總部位於柏林的Gorillas等國際業者早已卡位，接著，土耳其Getir在內的更多業者也將分食商機。

Gopuff 創辦人兼執行長戈拉(Yakir Gola)說，亞馬遜兩天Prime送貨服務最具革命性，人們進一步希望送貨時間縮短為20分鐘，10 年後可能再縮短。

雜貨、便利商店及大型零售業 被迫加快送貨腳步；沃爾瑪(Walmart)推出2小時內快送、目標市場(Target)有同日送貨服務Shipt，就連美妝業者Ulta Beauty、Sephora也可一天內送貨到家。

超快送貨業者運作方式與第三方送貨服務業如Instacart、 DoorDash、UberEats不同，近似零售業，在各處設「暗店」(dark stores)，如迷你集散倉庫，不對顧客開放，卻有蔬果貨架、冷藏箱、還有各式零食；購物者下單，揀貨員從貨架上取貨，再由工人在10 、15 分鐘內送貨到顧客處。

Buyk執行長博恰羅夫(Slava Bocharov)說，這種送貨服務快，也改變購物模式，消費者買當下需要的商品即可，不必多囤放。

追蹤私營企業與創投基金的CB Insights指出，新冠疫情 造就超快送貨業者發跡。

超快送貨風已引起金融投資人關注； Gopuff 近來募得兩輪大規模資金，總資本額已近34億元，截至10月中，注入便利暗店的資金近兩年增長五倍多。

業者進駐市場搶食商機，Gopuff模式奏效，2013年成立，已擴展到歐、美1000多個城市，最近還收購歐洲快遞業者Dija和Fancy。

業者在速度、產品多樣化、價格上較勁；Gopuff 強調商品多樣化，從寵物食品到嬰兒產品共4000多項，有些地方提供酒類和咖啡等熱食，還與在紐約有眾多粉絲的Levain Bakery等合作，代送商品。

不過有些公司掙扎、有些成功，CB Insights零售分析師肯尼迪(Laura Kennedy)預計業界最終將出現整併。