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白思豪：在SOMOS旗下診所打疫苗 也可獲100元獎勵

記者和釗宇╱紐約報導
白思豪表示，所有在和諧社區醫療大聯盟社區診所接種首劑疫苗的民眾，也可獲得100元獎勵。（市長辦公室提供）
白思豪表示，所有在和諧社區醫療大聯盟社區診所接種首劑疫苗的民眾，也可獲得100元獎勵。（市長辦公室提供）

紐約市府此前推出接種激勵政策，所有在市府下屬接種點打首劑新冠疫苗的民眾，都將獲得100元獎勵；市長白思豪23日擴大這項政策的覆蓋範圍，所有在和諧社區醫療大聯盟(SOMOS)社區診所接種首劑疫苗的民眾，也可獲得100元獎勵。

和諧社區醫療大聯盟在全市設有數百個診所，主要位於低收入社區和曼哈頓以外的區域，以服務移民社區為主，該醫療系統的所有費用都由醫療補助計畫(Medicaid)承擔。

和諧社區醫療大聯盟表示，其診所在移民社區服務的特點就是「講你講的語言，理解你的文化」；白思豪表示，「我們現在將疫苗接種激勵政策擴展到這一偉大的醫療系統，為接種者提供100元獎勵，這是激勵接種的新方式。」

市府今年7月起就推出接種激勵政策，在市府下屬接種站打首劑疫苗的民眾可獲得100元獎勵；市民在通過市府網站vax4nyc.nyc.gov預約接種後，市府將通過電郵或郵寄給每位預約者發放預付卡；第一針接種完成後，市民可返回網站vax4nyc.nyc.gov/incentives登記領取獎勵，100元將被存入卡中；不過，打補強針不在獎勵範圍之內。

此外，市府還給介紹民眾打疫苗的社區組織獎勵，不但通過社區組織介紹的民眾可以拿到100元獎勵，社區組織每介紹一人也將獲得100元的額外獎勵。

州府此前也對兒童提供接種激勵政策，所有在12月19日前接種首劑新冠疫苗的五至11歲兒童，將自動進入州府的接種獎學金項目，有機會贏取兩年或四年的州大或市大獎學金，包括學費、住宿費等；從11月24日起，州府每周將抽取十名或將學生，將有50名學生獲得獎學金。

疫苗 白思豪 移民

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