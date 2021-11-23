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鬧事者封橋狂歡 準市長亞當斯痛批：無理取鬧

記者張心／紐約報導
數十位鬧事者及車輛封鎖了紐約市考西斯科橋，在橋中間開派對狂歡。（視頻截圖）
數十位鬧事者及車輛封鎖了紐約市考西斯科橋，在橋中間開派對狂歡。（視頻截圖）

根據一段分享在社群媒體的視頻，數十位鬧事者及幾十台車輛日前封鎖了連接皇后區和布碌崙(布魯克林)的考西斯科橋(Kosciuszko Bridge)，一群人在橋中間唱歌狂歡，場面如同夜店派對，其中還配以飆車環節；即將上任的新市長亞當斯(Eric Adams)22日批評該事件實屬「無理取鬧」，要求嚴格徹查參與人員，不容許鬧事者讓紐約道路陷入混亂。

目前尚不清楚封橋狂歡事件發生於何時，但亞當斯對福斯新聞網(Fox News)透露，事發於剛過去的周末，執法人員已經調取錄像進行調查。

「一些人非法封鎖了這座橋，以便他們在上面拍攝視頻，發帖在社群網絡，完全不尊重其他使用高速個噢你公路的紐約市民。」亞當斯表示，「我們不斷看到諸如此類的事件發生，作為遵紀守法的公民，這不是我們的城市應該呈現的樣子。」

亞當斯說，視頻中除了隨著音樂起舞的人群以外，甚至有跑車在跟隨音效瘋狂旋轉，「這讓人難以接受，不得不說我們的城市正在陷入混亂。」

對於視頻中的參與者，亞當斯表示一定要嚴格徹底，「必須找到所有參與這種無理取鬧活動的人，並讓他們負擔相關的法律責任；紐約不該變成一個混亂糟糕的城市，這是對我們的市民和遊客的不尊重。」亞當斯再次重申他競選時的承諾，即嚴厲打擊全市的犯罪活動。

數十位鬧事者及車輛封鎖了紐約市考西斯科橋，在橋中間開派對狂歡。（視頻截圖）
數十位鬧事者及車輛封鎖了紐約市考西斯科橋，在橋中間開派對狂歡。（視頻截圖）

亞當斯 紐約市 社群媒體

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