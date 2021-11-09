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紐約上州華人家庭失火2死 單親媽痛失女兒

記者張晨／紐約報導
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)
大火過後該棟建築物已完全被毀，鏟車一推便夷為平地。(CBS電視台視頻截圖)

紐約上州達切斯郡(Dutchess County)一個住有七人的華人房屋日前發生致命火災，儘管消防員在四分鐘內就趕到，但大火仍將整棟房屋吞噬；除逃生者及當時未在家中的五人外，有兩人被困屋內身亡；據悉，生還者為51歲的華裔母親楊艾米(Amy Yang，姓名皆音譯)，她在當地獨自經營一間中餐館，撫養四個孩子，這場大火讓她失去了24歲的女兒楊珍妮(Jenny Yang)。

警方表示，火災發生在6日上午7時30分左右，位於南榆樹大道(South Elm Avenue)5902號的一棟住宅中；消防隊員趕到後發現房子完全被大火吞噬，並被目擊者告知還有兩人被困火海中。

州警表示，共有七人居住在這所房子中，火災發生時有兩人不在家，三人在被困前逃離火場；火勢在中午11時44分左右才得到控制，共有50多名消防員參與撲救，其中一人受傷。

大火被撲滅後，警方發現了兩名受害者死於屋內，隨後確認為楊珍妮和30歲的旺迪塔芒(Wangdi Tamang)；屋主楊艾米是生還者之一，但因呼吸道吸入濃煙被送往醫院治療，目前情況穩定。

據悉，三名逃出者是被開車經過的好心人所救，楊艾米為死者楊珍妮的母親，她在米勒頓(Millerton)緬街經營著一家名為金鍋(Golden Wok)的外賣中餐館，其夫在七年前突然離世，她用這間餐廳獨自撫養了四名兒女；而這餐廳的網評也非常好，被當地社區稱為「最好的中餐廳」。

達切斯郡火災調查小組(Dutchess County Fire Investigation Team)、紐約州警和達切斯郡警長辦公室(Dutchess County Sheriff's Office)，正在對起火原因進行調查。

目前關於此次火災的籌款頁面https://gofund.me/2cafebfa已經籌得了近7萬元，來幫助楊家從火災的打擊中恢復。

發生火災的房屋為一棟擁有五個臥室的獨棟建築。(取自谷歌地圖)
發生火災的房屋為一棟擁有五個臥室的獨棟建築。(取自谷歌地圖)
大火過後，該棟建築物已完全被毀燒。(CBS電視台視頻截圖)
大火過後，該棟建築物已完全被毀燒。(CBS電視台視頻截圖)
火災發生時濃煙和烈火將整個房屋包圍。(取自gofundme)
火災發生時濃煙和烈火將整個房屋包圍。(取自gofundme)

紐約州 中餐館 紐約上州

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