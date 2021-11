亞當斯市長過渡團隊 前移民聯盟行政總監崔慶漢在列

紐約移民聯盟前行政總監崔慶漢加入亞當斯過渡團隊。(本報檔案照)

即將成為史上第二位非洲裔紐約市 長的亞當斯 (Eric Adams),將很快宣布過渡團隊成員,據「紐約郵報」消息,團隊成員族裔和背景多元,包括福特基金會(Ford Foundation)主席沃克(Darren Walker),紐約市立大學校長羅祖格茲(Felix V. Matos Rodriguez)、紐約最大工會之一32BJ的主席布拉格(Kyle Bragg),以及紐約移民 聯盟前行政總監崔慶漢(Steven Choi)等。

據悉,該過渡團隊將由非營利機構「紐約市團結道路」(United Way of New York City)總裁Sheena Wright領銜,另外六名共同主席分別為沃克、羅祖格茲、布拉格、崔慶漢、紐約基督教青年會(YMCA)總裁Sharon Greenberger和酒店貿易委員會(Hotel Trades Council)主席Rich Maroko。

資深政治分析專家洛維特(Ken Lovett)表示,亞當斯過渡團隊成員構成顯示,即使作為溫和派,他仍能夠獲得進步派等多元團體的支持。

洛維特說,在當前紐約教育系統入學人數不斷下降的情況下,招募市立大學校長羅祖格茲,對少數族裔和低收入社區來說非常重要,是明智選擇。

洛維特表示,選擇崔慶漢也能看出亞當斯在移民事務方面的主張,崔慶漢此前八年擔任紐約移民聯盟行政總監,在推動無證客獲得駕照、爭取讓綠卡持有者獲得投票權等為少數族裔移民爭取權益等問題上貢獻良多。

32BJ工會和酒店貿易委員會都在今年初選前就背書亞當斯,兩工會主席進入過渡團隊,相信會為工會成員爭取更多權益。

此外,市議長張晟(Corey Johnson)也會參與亞當斯過渡團隊事務。