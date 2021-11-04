紐約客談／亞當斯上任 仍面臨左派掣肘

亞當斯在普選日當晚舉行的慶功會上，接受州長霍楚的祝賀。(路透)

亞當斯 毫無懸念當選新一任紐約市 長，讓過去八年來受白思豪偏左政策荼毒的溫和派選民長舒一口氣；然而環顧紐約政壇，極左/進步派的實力仍然不可小覷，未來四年亞當斯仍將被極左/進步派包圍，這將多大程度上對他造成掣肘還很難說。

亞當斯一直被視為溫和派的代表人物，但有趣的是，亞當斯從不自稱溫和派，而是一再強調自己也是「進步派」，是一個務實的進步派；他這樣做當然是有所考量的，作為民主黨候選人，他此舉的首要原因當然是顧及民主黨內進步派強大的基本盤以及政壇勢力，意在「團結一切可以團結的力量」。

那麼，既然要團結，就是有求於人，也就必然有妥協，因此進步派的掣肘是不可避免的；所以，亞當斯在幾個進步派支持的招牌政策上不敢過分表態，如他在辯論中表示支持關閉雷克島監獄、新建城區監獄，又如他雖然表態要擴大資優班，但卻不強調這一內容，而總是說要照顧後進生。

更何況，掣肘可能來自具體的政客；除了亞當斯，環顧紐約市其他重要崗位，幾乎都是進步派政客：市長第二順位繼位人、市公益維護人威廉 姆斯屬於進步派，新任市主計長蘭德也是進步派，此二人去年是撤資警局的大力推動者；而若2022年現任州長霍楚被進步派的詹樂霞或威廉姆斯擊敗，亞當斯屆時將四面楚歌。

不過，人心恐左的趨勢也會讓左派有所顧忌；除了亞當斯的當選，共和黨意外拿到市議會四個席位，同時也保住了史島區長之位。政治光譜的鐘擺怎樣擺動，仍待觀察。

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