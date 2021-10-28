反8大道遊民所建案 華社示威 上千人上街「保衛家園」

上千名示威者手持標語，反對8大道建遊民收容所破壞家園。(記者顏潔恩/攝影)

市府在布碌崙(布魯克林)8大道 興建一棟遊民收容所的建案曝光後，引來華人 社區強烈抵制，27日封街在該址前發起首次大規模示威，上千人手持標語大喊「保衛家園、絕不妥協」；示威者表示，遊民所建在「布碌崙華社的心臟」，影響當地人安居樂業的生活，市府的一意孤行會換來反對者更激進的抗議，絕不讓步。

市府有意在65街801號空地上建一棟容納121人的家庭收容所，該地位於8大道交65街的交通十字路口處，附近有超市購物商場、多家華人酒樓、公園，雖還未公布動土日期，但預計明年冬季會營業。 上千名示威者手持標語，反對8大道建遊民收容所破壞家園。(記者顏潔恩/攝影)

由美國 紐約華人聯合會發起的示威活動，27日迎來上千名華人、男女老少拿著標語牌「公眾安全很重要！」、「不要收容所！」，現身傳達訴求；負責人黃啟旺表示，無法允許遊民所建在8大道最繁華商業地帶，且還是擁有繁忙交通的十字路口處，「遊客開車進來就看到一間遊民所，成何體統？」，若市府執意執行就會面臨社區更大規模的抗議，直到計畫取消為止。 上千名示威者手持標語，反對8大道建遊民收容所破壞家園。(記者顏潔恩/攝影)

共和黨籍市長候選人史里華(Curtis Sliwa)出席集會，表示白思豪執政期間，在市五區建無數收容所，卻從未重視過遊民的心理健康需要，為其提供社會服務；當上癮的遊民出現對毒品、菸酒的欲望時，就會到店裡偷搶，社會問題也就接踵而來，「我承諾勝選後，不會建收容所！」 共和黨籍市長候選人史里華出席示威，表示不支持在8大道建收容所。(記者顏潔恩/攝影)

美國亞裔社團聯合總會總召集人陳善莊表示，市長白思豪(Bill de Blasio)還有兩個月就要卸任，卻還為社區製造麻煩，留下一堆爛攤子；他強調此次普選是華人用投票發出聲音的最好時機，選出真正能維護華人權益的民選官員，要求他們給華社帶來保護。

「我們也很同情遊民，但不能因此就允許社區的安全受到危害，擾亂想要安安靜靜生活的人」，在當地住超過10年、距離收容所僅兩條街的陳女士表示，一來美就住在8大道；得知消息時情緒很激動，周遭有不少學校、公園、托兒所和老人中心，擔憂遊民會降低生活品質。