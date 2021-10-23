仇恨攻擊華婦 嫌犯認嚴重騷擾罪獲保釋

馬泰奧認一項二級嚴重騷擾輕罪與一項二級騷擾違規，定於11月8日量刑。（警方提供）

今年2月在法拉盛 一家餅屋門口攻擊52歲華婦的嫌犯馬泰奧(Patrick Mateo)，5月被大陪審團以仇恨犯罪 類別的二級嚴重騷擾(Aggravated Harassment)等多罪名起訴，他日前認一項二級嚴重騷擾罪，並在他人擔保下被釋放，定於11月8日接受量刑。

根據法院信息，馬泰奧於8月13日在私人辯護律師陪同下上庭，與檢方達成認罪協議，認一項二級嚴重騷擾輕罪與一項二級騷擾違規，法官將他的量刑定於11月8日；根據紐約州的法律，馬泰奧若二級嚴重騷擾輕罪罪成，最高可囚一年，但因他達成認罪協議，目前尚不清楚他的刑期。

根據警方消息，市警109分局於2月16日收到一起報案，一名52歲的華婦在法拉盛緬街交羅斯福大道一家餅屋門口，因排隊與嫌犯發生口角，期間被推倒在地，導致她當場暈倒、頭部受傷，送醫縫了近十針；嫌犯得手後，向不明方向逃竄。

109分局立即發布通緝照片，並在案發兩天後，逮捕了47歲馬泰奧，但他辯稱是受害人離他太近雙方才發生爭執，還稱華女在爭執期間用胡椒噴霧劑(Pepper Spray)攻擊他，警方隨後以三級攻擊罪名將馬泰奧移送法辦。

皇后區檢察官辦公室隨後申請法院的搜查令，獲准檢查了馬泰奧手機，並發現大量仇恨亞裔 言論，今年5月26日被大陪審團以多項仇恨犯罪類別的罪名起訴。

馬泰奧攻擊華婦案件爆發後，引起林家珍(Awkwafina)、陳靜(Gemma Chan)及穆恩(Olivia Munn)等多位亞裔名人關注，她們在社群網路發聲支援，要求執法部門嚴查，演員陳雅思(Teresa Ting)更因此組建緬街巡邏隊，維護社區治安。