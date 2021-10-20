皇后區小頸將再添中國超市 華人歡迎

位於小頸的「Stop & Shop」連鎖超市因「表現不佳」日前永久停業，19日外牆的標識已被移除。(記者牟蘭／攝影)

疫情重創各行業，位於皇后區小頸(Little Neck)的「Stop & Shop」連鎖超市日前永久停業，新世界商城董事長邵連武19日證實，新世界超市(Jmart)將接手入駐；小頸居民表示，當地的華人商圈，目前亞洲超市已有三家，北方大道上更形成中華美食一條街，盼望新超市入駐，帶來更多價廉物美的食材。

位於小頸的「Stop & Shop」連鎖超市因「表現不佳」日前永久停業，新世界超市將接手入駐。(記者牟蘭／攝影)

2003年在小頸北方大道249-25號營業的「Stop & Shop」，今年1月由發言人宣布，因這家連鎖超市的表現不佳(Underperforming)，計畫關閉，最終於本月14日關門；19日可見超市外牆的招牌與標識已被拆除，大門處標有「關閉」(Closing)字樣。

新世界超市將入駐小頸的消息，最先由市議員第19選區的市議員候選人艾維樂(Tony Avella)披露；他說，得知「Stop & Shop」關閉的消息後，他就聯繫該超市的管理層，但鑒於這家超市的財務問題，只能無奈接受關閉的事實，並著手介紹新超市接手。

新世界超市將接手入駐位於小頸的「Stop & Shop」連鎖超市；圖為法拉盛的新世界超市。(記者牟蘭／攝影)

艾維樂說，在法拉盛 與布碌崙(布魯克林)班森賀經營兩家店的新世界超市，已與「Stop & Shop」的屋主簽訂合約，計畫重開一家新的超市，「在本周面對面會議後，我和新世界超市業者達成共識，他們將與我、社區代表、社委會成員與其他民選官員，共同商討新超市的進駐」。

邵連武19日也證實了這一消息，並表示，在完成「Stop & Shop」舊址的內部裝修後，就將正式開業。

三年前搬到小頸的張琳表示，當地房價與地稅，較附近的長島 大頸低，加上華人日益增加，周邊已形成華人商圈；她說，「聽鄰居講，十年前這裡就一兩家中餐廳。」

對於新世界超市即將入駐，張琳說，許多華人超市 的裝修日益精良，食材也較為新鮮，她期盼新超市早日開業，為社區居民提供更多選擇。

小頸居民陳Lily表示，當地已有兩家華人超市，一家韓國超市，計畫新開的新世界超市距離她的住址只有一街之遙，可為居民提供極大便利；她說，過去家人都去法拉盛購物，但近期因緬街公車專用道及停車難等問題，每次去都感到頭疼，「以後在家門口就能買東西了」。