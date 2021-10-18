「起來、發言、改善」反歧視亞裔 百人編織花毯掛公園

17日由多個團體合作完成的掛毯，目前掛在哥倫布公園。(記者顏嘉瑩/攝影)

第四屆的曼哈頓華埠 文化周(Chinatown Arts Week)正在舉行，17日主辦方在哥倫布公園為今年活動重點之一的掛毯，舉辦慶祝活動，表示藉由該掛毯，一起推動社區共同站起來、為正義發言，並以公民行動改善社會，除致敬亞太裔社區建設者，也體現協作、戰勝困難、激勵後代。

由紐約市公園局、中華海外宣道會、Creative Sanctum、心目華埠、亞平會和Knitty City共同合作，從組成唐人街編織圈(Chinatown Yarn Circle)、召集志工、共同編織，直到順利將掛毯掛在公園裡，共花費約七個月。

活動發起人之一、唐人街編織圈創立者林Tina表示，在今年3月發生的喬治亞州亞特蘭大按摩店槍擊案後，她開始與編織藝術家Naomi Lawrence聯絡，兩人決定要透過藝術來表達反對歧視亞裔 的想法。 掛毯由超過1500朵不同花卉組成。(唐人街編織圈提供)

該掛毯由超過1500朵編織花卉組成，包括芍藥、蘭花、竹子等在中華文化中代表不同意義的花卉與植物，下方則有標語「起來、發言、改善」(Stand、Speak、Shape)；林Tina說，這三個字對每個人都有不同的意義，希望能鼓勵看到掛毯的民眾，利用這三個字思考並行動，同時對於社區，也希望能夠提醒個人應團結，並藉由發言來塑造這個社會。

林Tina說，掛毯中不同的花卉，就有如在這邊生活的亞裔，原本也是來自不同國家與背景，但移民到了美國 ，就成為「亞裔美國人」的群體；同時，花帶給人快樂和安慰，與下方的標語重點不謀而合，有了想法之後就開始付諸行動。

來自不同背景、年齡的志工於今年夏天共同編織、完成掛毯。(唐人街編織圈提供) 17日由多個團體合作完成的掛毯，目前掛在哥倫布公園。(記者顏嘉瑩/攝影)

唐人街編織圈在夏天共組織六場活動，每一次活動至少60至100名來自社區各個不同背景、文化、年齡的志工，一起待在哥倫布公園的涼亭裡，依照每人的程度一起編織，最後組成該幅大型壁畫。

中華海外宣道會牧師胡永佳表示，疫情讓民眾待在家，透過該項目可以團結社區，同時在反亞裔仇恨的浪潮下，教會也要站出來支持社區、帶領社區團結；他也帶領與會群眾祈禱，希望藉此團結社區、散播正能量。

掛毯將從即日起至明年9月掛在哥倫布公園，供民眾欣賞拍照；華埠文化周則為即日起至24日(周日)，更多活動資訊、時間、地點，可上網頁https://www.thinkchinatown.org/artsweek2021查詢。