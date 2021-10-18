我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

FDA通過嬌生應打第2劑 佛奇：完成接種家庭可正常過節日

NBC：911事件使美一心反恐 給中國20年急起直追

「起來、發言、改善」反歧視亞裔 百人編織花毯掛公園

記者顏嘉瑩╱紐約報導
17日由多個團體合作完成的掛毯，目前掛在哥倫布公園。(記者顏嘉瑩/攝影)
17日由多個團體合作完成的掛毯，目前掛在哥倫布公園。(記者顏嘉瑩/攝影)

第四屆的曼哈頓華埠文化周(Chinatown Arts Week)正在舉行，17日主辦方在哥倫布公園為今年活動重點之一的掛毯，舉辦慶祝活動，表示藉由該掛毯，一起推動社區共同站起來、為正義發言，並以公民行動改善社會，除致敬亞太裔社區建設者，也體現協作、戰勝困難、激勵後代。

由紐約市公園局、中華海外宣道會、Creative Sanctum、心目華埠、亞平會和Knitty City共同合作，從組成唐人街編織圈(Chinatown Yarn Circle)、召集志工、共同編織，直到順利將掛毯掛在公園裡，共花費約七個月。

活動發起人之一、唐人街編織圈創立者林Tina表示，在今年3月發生的喬治亞州亞特蘭大按摩店槍擊案後，她開始與編織藝術家Naomi Lawrence聯絡，兩人決定要透過藝術來表達反對歧視亞裔的想法。

掛毯由超過1500朵不同花卉組成。(唐人街編織圈提供)
掛毯由超過1500朵不同花卉組成。(唐人街編織圈提供)

該掛毯由超過1500朵編織花卉組成，包括芍藥、蘭花、竹子等在中華文化中代表不同意義的花卉與植物，下方則有標語「起來、發言、改善」(Stand、Speak、Shape)；林Tina說，這三個字對每個人都有不同的意義，希望能鼓勵看到掛毯的民眾，利用這三個字思考並行動，同時對於社區，也希望能夠提醒個人應團結，並藉由發言來塑造這個社會。

林Tina說，掛毯中不同的花卉，就有如在這邊生活的亞裔，原本也是來自不同國家與背景，但移民到了美國，就成為「亞裔美國人」的群體；同時，花帶給人快樂和安慰，與下方的標語重點不謀而合，有了想法之後就開始付諸行動。

來自不同背景、年齡的志工於今年夏天共同編織、完成掛毯。(唐人街編織圈提供)
來自不同背景、年齡的志工於今年夏天共同編織、完成掛毯。(唐人街編織圈提供)
17日由多個團體合作完成的掛毯，目前掛在哥倫布公園。(記者顏嘉瑩/攝影)
17日由多個團體合作完成的掛毯，目前掛在哥倫布公園。(記者顏嘉瑩/攝影)

唐人街編織圈在夏天共組織六場活動，每一次活動至少60至100名來自社區各個不同背景、文化、年齡的志工，一起待在哥倫布公園的涼亭裡，依照每人的程度一起編織，最後組成該幅大型壁畫。

中華海外宣道會牧師胡永佳表示，疫情讓民眾待在家，透過該項目可以團結社區，同時在反亞裔仇恨的浪潮下，教會也要站出來支持社區、帶領社區團結；他也帶領與會群眾祈禱，希望藉此團結社區、散播正能量。

掛毯將從即日起至明年9月掛在哥倫布公園，供民眾欣賞拍照；華埠文化周則為即日起至24日(周日)，更多活動資訊、時間、地點，可上網頁https://www.thinkchinatown.org/artsweek2021查詢。

17日由多個團體合作完成的掛毯，目前掛在哥倫布公園。(記者顏嘉瑩╱攝影)
17日由多個團體合作完成的掛毯，目前掛在哥倫布公園。(記者顏嘉瑩╱攝影)
17日由多個團體合作完成的掛毯，目前掛在哥倫布公園。(記者顏嘉瑩/攝影)
17日由多個團體合作完成的掛毯，目前掛在哥倫布公園。(記者顏嘉瑩/攝影)

亞裔 華埠 美國

上一則

女性政要齊聚森林小丘 背書市議員候選人舒曼琳

下一則

華人募款 挺共和黨市長候選人史里華

延伸閱讀

華非裔聯手 金山美食文化節飄香

華非裔聯手 金山美食文化節飄香
紐約市109分局社區聯絡官黃凌欽 獲傑出警員獎

紐約市109分局社區聯絡官黃凌欽 獲傑出警員獎
美東南大鵬之友與台灣好友田在勱歡聚

美東南大鵬之友與台灣好友田在勱歡聚
不理爭議 哥倫布日遊行熱鬧回歸

不理爭議 哥倫布日遊行熱鬧回歸
財報季登場 銀行股受矚目

財報季登場 銀行股受矚目

熱門新聞

在72分局服務的華裔女警吳依凡。(讀者提供)

怒殺情敵 紐約華裔女警被指占有慾強…分手後跟蹤糾纏、亮槍威脅

2021-10-15 10:30
24歲死者梁嘉米。(取自GoFundMe網站)

紐約州檢察長辦公室查華裔女警殺人案 死者友人發起網路捐款

2021-10-15 14:56
華裔女警開槍射傷前女友，射殺前女友的新情人。(Citizen視頻截圖)

女友別戀 華裔女警開槍1死1傷

2021-10-14 02:30
菲律賓裔新澤西州護士安波洛西被逃離搶劫現場的劫匪撞倒，傷重去世。（圖片取自個人臉書）

遊民時報廣場搶劫奔逃 亞裔護士被撞不治

2021-10-11 09:47
陳菊是個熱愛生活的人，對家人、社團和鄉親都充滿熱情。(家人提供)

美國上海同鄉會創會會長 突破性染疫離世

2021-10-15 02:30
亞裔外賣郎被搶後仍遭人捅死，案發一早現場仍被警方封鎖。(記者張晨/攝影)

曼哈頓華埠1天3起捅人案致2死 又有亞裔外賣郎喪命

2021-10-16 16:42

超人氣

更多 >
不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省

不工作能過活嗎？靠社安金、退休金過日子 反而更省
比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框

比爾蓋茲紐約嫁女兒 離婚後首度與梅琳達同框
公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬

公路警「匪」？2亞裔男拿錢買地 被攔檢沒收10萬
中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進

中8月測試極音速飛彈 專家：朝著從太空核攻全球邁進
柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養

柯林頓由喜萊莉陪伴步行出院 將返紐約家中療養