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華埠文化周 周五登場

記者金春香／紐約報導
第四屆華埠文化周訂於15日登場，通過戲劇、舞蹈、太極、訪談對話、藝術展等，全方位展現華埠魅力。（主辦方提供）
第四屆華埠文化周訂於15日登場，通過戲劇、舞蹈、太極、訪談對話、藝術展等，全方位展現華埠魅力。（主辦方提供）

由「心目華埠」(Think! Chinatown)發起的第四屆華埠文化周(Chinatown Arts Week)，訂於15日(周五)啟動，受疫情影響，更多活動以戶外形式進行，從戲劇、舞蹈、太極、訪談對話、藝術展等，全方位展現華埠魅力。

「心目華埠」今夏多次舉行華埠夜市(Chinatown Nights)，廣受好評，本屆文化周首日晚也將舉行今年的最後一次華埠夜市，欣賞現場放映的華埠相關視頻、音樂表演、糖人和剪紙藝術，以及品嚐美食。

在文化周期間，除了多種文化藝術活動外，還會展示亞裔藝術作品，並會在華埠哥倫布公園(Columbus Park)內展出由2000朵花構成的大型紗線壁畫「站起來 講述 重塑」(Stand Speak Shape)。

此外還有結合了中國傳統舞蹈、剪紙藝術和民族樂器的沈浸式「鏡花水月」(Mirror Flower, Water Moon)表演，「Red Silk Dancers」帶來的舞劍和長扇舞，以及在街道報刊亭前舉行的街區舞蹈派對等。

在文化周正式開始前，「心目華埠」在伊利沙白街花園(Elizabeth Street Garden)舉行了花園音樂會。

「心目華埠」共同創辦人和總監鄺海音表示，華埠文化周今年已經是第四屆，是展示曼哈頓華埠豐富文化的節日，推廣華埠資深藝術家和新興亞裔藝術家的作品，展示及宣傳華埠藝術團體及居民舉辦的文化活動，來提高人們對唐人街文化資產的認知。

鄺海音說，從去年開始，因疫情關係，大家集思廣益開發出更多可以在戶外進行的活動，今年繼續延續這一傳統，以戶外活動為主，豐富華埠民眾的生活，也讓更多人前來探索這片充滿能量的社區。

文化周的具體活動安排可查詢網頁：https://www.thinkchinatown.org/artsweek2021。

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