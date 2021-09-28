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助災民 商家民代贈萬個麵包

記者張心／紐約報導
食儲銀行聯合商家，送1萬個麵包給災民。（記者張心／攝影）
食儲銀行聯合商家，送1萬個麵包給災民。（記者張心／攝影）

為幫助因颶風艾妲(Ida)而斷水、斷電、斷煤氣，至今無法做飯的皇后區災民，瑞歐資本(REIL Capital)和貝爾麵包(Bagels By Bell)27日攜手皇后區商會，向La Jornada NY Food Pantry食儲銀行捐贈1萬個現做貝果(bagel)；一大早便趕來排隊的法拉盛居民絡繹不絕，其中不少人表示為了領取食物，清晨8時就來占位。

國會眾議員孟昭文、州眾議員克魯茲(Catalina Cruz)、法拉盛商業改進區執行主任余鈿崧到場支持；他們呼籲更多的商家關注艾妲颶風災民，給予實質性幫助，政府也會不遺餘力聯合私營企業，為災民爭取更多援助。

來自中國山東省、已居住在美國八年的矯先生表示，「去年的疫情使我丟了工作，我已經在La Jornada食儲銀行領取食物超過一年半了，很感謝有這樣的組織存在，不然大家的日子會更艱難」。

家住法拉盛白石鎮的76歲老人凌先生說，「我們很早就來排隊了，因為不會用網絡，不懂怎麼在線預約，所以只能趕過來現場報名。」他表示，疫情期間這間食儲的排隊人數最多曾輾轉近十個街區，現在已經好多了，開放了在線預約，很多會上網的人都不用來人擠人了，「因為數量有限，所以得先預約，65歲以上的周五來領食物，65歲以下的周六來」。

對於食儲銀行的食物，有領取的民眾表示，除了牛奶比較新鮮，其他大部分食物都是冷凍過的；「畢竟是免費的，我們也沒有太高期望，能填飽肚子就好，還是很感謝」，凌先生說。

面對食儲不得不冷藏食物，從而滿足大規模居民的長期領取需求的無奈，瑞歐資本創始人塞林(Ian Samlin)表示，本次捐贈的1萬個貝果全部為當日早晨趕工製作，「還是溫熱的，希望災民們能盡早吃上熱餐」。

La Jornada食儲銀行創建人與執行主任Pedro Rodriguez也承諾，會盡快將1萬個麵包送往災區，「大多數都住在皇后區，我們會直接送到他們的家裡。」

孟昭文(左二)和州參議員克魯茲(左一)等聯合商家送1萬麵包給艾妲颶風災民。（記者...
孟昭文(左二)和州參議員克魯茲(左一)等聯合商家送1萬麵包給艾妲颶風災民。（記者張心／攝影）
排隊領取食儲免費食物的皇后區居民。（記者張心／攝影）
排隊領取食儲免費食物的皇后區居民。（記者張心／攝影）
商家和民代攜手，送1萬麵包給艾妲颶風災民。（記者張心／攝影）
商家和民代攜手，送1萬麵包給艾妲颶風災民。（記者張心／攝影）
食儲銀行的冷藏間，放置著各類捐贈食物。（記者張心／攝影）
食儲銀行的冷藏間，放置著各類捐贈食物。（記者張心／攝影）
食儲內放置著打包好的餐飲，諮詢領取事宜的居民絡繹不絕。（記者張心／攝影）
食儲內放置著打包好的餐飲，諮詢領取事宜的居民絡繹不絕。（記者張心／攝影）

法拉盛 皇后區 眾議員

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