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曼哈頓華埠彩福樓變身勿街美食樓 近期開幕

記者顏嘉瑩／紐約報導
勿街美食樓將在本月底或10月初開張，可容納超過200人。(記者顏嘉瑩／攝影)
勿街美食樓將在本月底或10月初開張，可容納超過200人。(記者顏嘉瑩／攝影)

在2018年因生意不佳和員工欠薪風波，而關閉的曼哈頓華埠大型酒樓「彩福樓」，近日餐館內部已經整修，據了解，該場地將規畫成「勿街美食樓」(Mott Street Eatery)，有12個攤位招商，目前已有燒臘、咖啡、奶茶等店家決定進駐，預計將在本月底至10月初開放營業。

勿街美食樓規畫12個攤位分開招商，將以各式華人特色餐點、小吃為主。(記者顏嘉瑩／...
勿街美食樓規畫12個攤位分開招商，將以各式華人特色餐點、小吃為主。(記者顏嘉瑩／攝影)

該物業業主紐約昭倫公所表示，勿街美食樓將該場地規畫為12間店鋪，安置在四周，中間則是顧客用餐區，預計可容納超過200人，空間相當寬敞；據了解，目前12個攤位大多已招商完成，將以各式華人特色餐點、小吃為主，會有燒臘、麵飯、腸粉、港式點心，以及烘焙坊、咖啡、奶茶等。

雖然美食商場概念在皇后區法拉盛，和布碌崙(布魯克林)8大道相當盛行，但華埠社區則礙於店面空間普遍較小，類似商業模式受限難以執行。

即便在堅尼路(Canal St.)上也有「堅尼路市場」(Canal Street Market)，結合零售、美食、藝術和文化，但其商場主要鎖定主流年輕客群，在新冠肺炎疫情前，多是附近上班族光顧，較少有華人入內消費，若勿街美食樓開幕，將成為首個在華埠社區中心的美食廣場。

勿街美食樓預計將於本月底至下月初開幕營業。(記者顏嘉瑩／攝影)
勿街美食樓預計將於本月底至下月初開幕營業。(記者顏嘉瑩／攝影)

該處原址彩福樓於2016年開幕後，前兩年生意不錯，但在2018年初開始酒樓不再提供早茶和晚餐，轉型承接公司、社團或私人宴會包場，生意每況愈下，而業主拖欠房東數月租金，最後酒樓在2018年8月底關門，同時欠付員工最後兩個多月的工資，之後遭到不少前員工抗議。

當時昭倫公所樓業管理譚煥瑜受訪時曾表示，公所將訴諸法律、追討損失並收回店鋪；受到該事件影響，他也說：「我們不敢再租給餐館了。」

勿街美食樓規畫12個攤位分開招商，將以各式華人特色餐點、小吃為主。(記者顏嘉瑩／...
勿街美食樓規畫12個攤位分開招商，將以各式華人特色餐點、小吃為主。(記者顏嘉瑩／攝影)

在酒樓關閉三年多後，終於再次重現生機，譚煥瑜表示相當開心，「這個場地閒置這麼多年沒有收租，對公所來說損失也很大」；如今改為美食商場再度回歸，譚煥瑜透露，昭倫公所僅是物業業主，招商、管理則由其他公司負責。

根據勿街美食樓在社群媒體上的廣告，12個商鋪大小規模不等，平均約為170平方呎，每個店鋪都有中央空調、電力、消防系統和爐頭抽油煙機等，而商場的客用桌椅也由管理層提供，每個商鋪月租金為6000元至8000元不等，進駐的商家只要攜帶工具和工作人員即可。

美食 華埠 租金

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