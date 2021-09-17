我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曾指川普「國家毒瘤」俄州眾議員岡薩雷斯不連任

最新衛星影像 北韓正擴建武器級濃縮鈾生產設施

法拉盛華男撞車挨打 又遭歧視言語辱罵

記者牟蘭／紐約報導
在高速公路毆打華男的嫌犯至截稿前仍然在逃，警方懸賞3500元徵求線索。(市警提供)
在高速公路毆打華男的嫌犯至截稿前仍然在逃，警方懸賞3500元徵求線索。(市警提供)

法拉盛居民劉瀟喆日前駕車從布朗士返家時撞車後，遭到對方駕駛拳打腳踢達七分鐘，還遭種族歧視性語言辱罵；他雖報警獲救，但嫌犯在警方趕到前逃逸，嫌犯駕駛無牌照車輛且車載監控未拍到其清晰照片，目前仍然在逃，市警52分局16日公布嫌犯影像並懸賞3500元，呼籲知情者提供線索。

劉瀟喆16日表示，由於事發時因雨天視野不好，且他的車載監控較為老舊，未拍到嫌犯清晰照片及他以「F」字樣辱罵「中國人」與「亞洲人」，加上嫌犯駕駛無牌照車等原因，導致警方目前取證困難，也沒有足夠證據證實這起案件為仇恨犯罪；劉瀟喆說，「他確實罵了『操(Fuck)中國人』」。

因自己遭受暴打時，眼鏡一度被打掉，劉瀟喆說，他也沒有清楚看清楚對方的長相，他日前到52分局從警方提供的80多張照片指控犯人時，只能挑選十多個與嫌犯相貌相似者，仍不能確認嫌犯是否在其中。

劉瀟喆表示，警方目前正在調查這起案件，兩名坐在施暴者車上的乘客，在車禍後被送往醫院治療，但拒絕提供嫌犯的相關信息，使案件陷入膠著，期盼更多知情人士提供線索，早日逮捕嫌犯。

幫助劉瀟喆處理這起案件的律師孫瀾濤表示，他們已通過技術處理，向52分局提供較為清晰的嫌犯視頻，期盼警方追蹤嫌犯；他說，劉瀟喆被攻擊期間，對方以種族歧視性語言辱罵，他不能認同警方無法認定案件為仇恨犯罪的初步調查結果，「我們會積極提供更多證據」。

52分局16日發布嫌犯的通緝照片，提供線索者最高可得3500元賞金；根據通緝照片與劉瀟喆的回憶，嫌犯很可能是一名西語裔男子，年齡在20至30歲之間，黑卷短髮且留有鬍鬚，作案時身穿黑色上衣。

警方呼籲，民眾若看到照片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。

法拉盛居民劉瀟喆日前駕車從布朗士返家時，曾遭到七分鐘的拳打腳踢，嫌犯至今在逃。(...
法拉盛居民劉瀟喆日前駕車從布朗士返家時，曾遭到七分鐘的拳打腳踢，嫌犯至今在逃。(劉瀟喆提供)

種族歧視 中國 通緝

上一則

紐約州將迎1143名阿富汗撤離人員

下一則

中餐館戶外用餐遇劫 1人奮勇抵抗中彈

延伸閱讀

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

紐約西尼羅病毒惡化？上千水源發現病媒蚊 已9人感染

紐約西尼羅病毒惡化？上千水源發現病媒蚊 已9人感染
發現千個西尼羅病毒蚊水池 紐約市衛生局提醒民眾小心

發現千個西尼羅病毒蚊水池 紐約市衛生局提醒民眾小心
周末好去處╱露天表演、免費划船 戶外活動好機會

周末好去處╱露天表演、免費划船 戶外活動好機會
徵收堵車費 13場公聽會徵民意

徵收堵車費 13場公聽會徵民意

熱門新聞

劉瀟喆在布朗士的高速路遭遇車禍，他的臉部、頸部、胸部與臀部因受到毆打受傷。(劉瀟喆提供)

普通事故變攻擊案 華男高速路遭暴打7分鐘

2021-09-16 02:29
法拉盛Peck大道一棟華人住宅，2006年因非法改建被罰逾1萬元，但屋主被罰後仍繼續非法出租；圖為該樓的地下室。(記者牟蘭／攝影)

4華人溺斃地下室 強制清空…早因非法改建、出租屢遭投訴

2021-09-10 11:06
一名華裔男子8日下午在法拉盛緬街與羅斯福大道被人毆打臉部，倒地不起，留下一片血跡。(記者牟蘭／攝影)

華男法拉盛街頭無故被毆 血流一地

2021-09-09 02:30
此次洪災皇后區災情嚴重。(本報檔案照)

非法改建房客喪生 親屬可向房東索賠

2021-09-10 11:27
在九一一恐襲中離世的譚嘉慧生前熱愛到處旅行。(譚敏儀提供)

長女、弟弟911遇難 譚敏儀：永遠活在記憶中

2021-09-11 10:30
陳緹娜家洪水後一片狼藉。（陳緹娜提供）

洪災瞬間淹沒住宅 他帶孕妻車頂避難 次日竟接房東「逐客令」

2021-09-13 02:29

超人氣

更多 >
山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

山西前首富李兆會欠債遭懸賞2000萬 曾身價百億、娶女星

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像

時代百大最有影響力人物 3華裔上榜 哈梅被譽偶像
舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡

舊金山捷運站恐怖意外 女子遛狗繩卡住 被拖下鐵軌死亡
「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓

「到處都是屍體」數百隻遷徙飛鳥撞上紐約大樓
拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大

拜登儼然重返「美國優先」川普化讓歐盟很火大