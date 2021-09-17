法拉盛華男撞車挨打 又遭歧視言語辱罵

在高速公路毆打華男的嫌犯至截稿前仍然在逃，警方懸賞3500元徵求線索。(市警提供)

法拉盛居民劉瀟喆日前駕車從布朗士返家時撞車後，遭到對方駕駛拳打腳踢達七分鐘，還遭種族歧視 性語言辱罵；他雖報警獲救，但嫌犯在警方趕到前逃逸，嫌犯駕駛無牌照車輛且車載監控未拍到其清晰照片，目前仍然在逃，市警52分局16日公布嫌犯影像並懸賞3500元，呼籲知情者提供線索。

劉瀟喆16日表示，由於事發時因雨天視野不好，且他的車載監控較為老舊，未拍到嫌犯清晰照片及他以「F」字樣辱罵「中國 人」與「亞洲人」，加上嫌犯駕駛無牌照車等原因，導致警方目前取證困難，也沒有足夠證據證實這起案件為仇恨犯罪；劉瀟喆說，「他確實罵了『操(Fuck)中國人』」。

因自己遭受暴打時，眼鏡一度被打掉，劉瀟喆說，他也沒有清楚看清楚對方的長相，他日前到52分局從警方提供的80多張照片指控犯人時，只能挑選十多個與嫌犯相貌相似者，仍不能確認嫌犯是否在其中。

劉瀟喆表示，警方目前正在調查這起案件，兩名坐在施暴者車上的乘客，在車禍後被送往醫院治療，但拒絕提供嫌犯的相關信息，使案件陷入膠著，期盼更多知情人士提供線索，早日逮捕嫌犯。

幫助劉瀟喆處理這起案件的律師孫瀾濤表示，他們已通過技術處理，向52分局提供較為清晰的嫌犯視頻，期盼警方追蹤嫌犯；他說，劉瀟喆被攻擊期間，對方以種族歧視性語言辱罵，他不能認同警方無法認定案件為仇恨犯罪的初步調查結果，「我們會積極提供更多證據」。

52分局16日發布嫌犯的通緝 照片，提供線索者最高可得3500元賞金；根據通緝照片與劉瀟喆的回憶，嫌犯很可能是一名西語裔男子，年齡在20至30歲之間，黑卷短髮且留有鬍鬚，作案時身穿黑色上衣。

警方呼籲，民眾若看到照片中特徵類似的人，應立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，消息來源絕對保密。