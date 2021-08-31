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攜帶西尼羅病毒蚊現蹤 9月2日噴藥

記者黃伊奕／紐約報導
西尼羅病毒主要通過蚊蟲叮咬傳播給人類。（本報資料照片）
西尼羅病毒主要通過蚊蟲叮咬傳播給人類。（本報資料照片）

進入夏秋是蚊子肆虐時期，市衛生局持續追蹤攜帶有西尼羅病毒(West Nile Virus)蚊子出現的區域，並將該類蚊蟲活躍地區列入處理名單，近期華裔聚居的布碌崙貝瑞吉、戴克高地、班森賀、克利申(Gravesend)、康尼島、巴斯海灘均上榜，衛生局將於9月2日(周四)對這些地區噴藥滅蚊。

西尼羅病毒是黃病毒(Flavivirus)的一種，主要通過攜帶病毒的蚊蟲叮咬而傳播給人類，從今年六月中起，攜帶該病毒的蚊子在紐約市現蹤，7月衛生局在華裔集居的布碌崙日落公園(郵編11220)、戴克高地(11228)，皇后區法拉盛、大學點發現攜帶西尼羅病毒蚊子的蹤跡。

而衛生局日前調查發現，華人聚居的布碌崙班森賀(11204)、貝瑞吉(11209)、巴斯海灘(11214)、波羅園(11219)、克利申(11223)、康尼島(11224)、羊頭灣(11229)同樣發現了攜帶西尼羅病毒的蚊子，將這些地區也列入該類蚊蟲活躍名單內。

選區包括貝瑞吉、戴克高地、班森賀的市議員紀思庭(Justin Brannan)對此表示，「隨著攜帶該病毒的蚊蟲進一步擴散，很不幸我所代表的地區目前也被列入急需處理地區」；衛生局將在9月2日晚間8時30分至次日清晨6時，在這些區域進行噴藥滅蚊。

同時衛生局也呼籲民眾提高警惕，尤其50歲以上高危人群或抵抗力較弱的人，外出時要準備更多措施，民眾若有被蚊蟲叮咬後出現發燒、頭疼、肌肉痠痛和極度疲勞等暫時性的症狀，要立即就醫。

布碌崙 康尼島 華裔

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