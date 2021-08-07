市府強推秋園建監獄 華人組織抗議：罔顧民意

示威現場，前排左起：黃友興、白育青、史里華、臧東慧。(記者牟蘭／攝影)

紐約市 長白思豪 (Bill de Blasio)在任期的最後五個月內，強推社區監獄 計畫，並於近期開工，引發民眾不滿；長期反對秋園(Kew Garden)監獄計畫的社區組織6日示威抗議，市議員霍頓(Robert Holden)與共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)出席相挺。

影音來源：記者牟蘭

紐約市居民聯盟創始人臧東慧，聯合同源會會長黃友興6日在秋園發動集會，批白思豪罔顧民意，強推相關計畫，並呼籲下任市長停建社區監獄。

臧東慧表示，包括秋園所屬的皇后區四個社區委員會，居民再三反對這項計畫，認為監獄將為給當地帶來負面影響；他指，紐約市財政吃緊，單這項計畫就要耗資330億元，浪費納稅人的稅金。

疫情重創紐約市經濟，臧東慧說，紐約市有諸多問題亟需解決，例如整修道路、解決遊民問題以及擴建擁擠的校舍等，盼政府將錢花在刀口上；全市犯罪率激增，他質疑新監獄是否能收容所有的囚犯。

秋園的監獄計畫已於近日開工。(臧東慧提供)

霍頓表示，他的選區雖不包括秋園，但作為當日出席唯一的民選官員，他砲轟市府一意孤行，為社區帶來負面影響；他補充，秋園社區空間有限，並不適合建立監獄、安置囚犯，他批評政府的假釋新規，導致慣犯流竄街頭，犯下血案，呼籲政府重建雷克島(Rikers Island)監獄，停止這項計畫。

史里華表示，市府應改變執法人員的工作條件，而非興建社區監獄；市議員第20選區的共和黨候選人白育青(Yu-Ching Pai)與森林小丘亞裔協會主席黃啟俊(Edwin Wong)也出席表示支持。

秋園監獄是市府十年社區監獄計畫一部分，當局預計在曼哈頓、布朗士、布碌崙(布魯克林)與皇后區各花費83億元建四座小型監獄，逐步代替關閉的雷克島監獄；秋園監獄計畫在126街交132街間的聯合大道(Union Turnpike)停車場內建立，可關押886名囚犯，預計在2023年落成。