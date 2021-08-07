我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

林書豪打過疫苗仍確診新冠肺炎 住進上海醫院

葛謨恐面臨控罪被捕 匿名女助理報案 涉最嚴重性騷

市府強推秋園建監獄 華人組織抗議：罔顧民意

記者牟蘭／紐約報導
示威現場，前排左起：黃友興、白育青、史里華、臧東慧。(記者牟蘭／攝影)
示威現場，前排左起：黃友興、白育青、史里華、臧東慧。(記者牟蘭／攝影)

紐約市白思豪(Bill de Blasio)在任期的最後五個月內，強推社區監獄計畫，並於近期開工，引發民眾不滿；長期反對秋園(Kew Garden)監獄計畫的社區組織6日示威抗議，市議員霍頓(Robert Holden)與共和黨市長候選人史里華(Curtis Sliwa)出席相挺。

影音來源：記者牟蘭

紐約市居民聯盟創始人臧東慧，聯合同源會會長黃友興6日在秋園發動集會，批白思豪罔顧民意，強推相關計畫，並呼籲下任市長停建社區監獄。

臧東慧表示，包括秋園所屬的皇后區四個社區委員會，居民再三反對這項計畫，認為監獄將為給當地帶來負面影響；他指，紐約市財政吃緊，單這項計畫就要耗資330億元，浪費納稅人的稅金。

疫情重創紐約市經濟，臧東慧說，紐約市有諸多問題亟需解決，例如整修道路、解決遊民問題以及擴建擁擠的校舍等，盼政府將錢花在刀口上；全市犯罪率激增，他質疑新監獄是否能收容所有的囚犯。

秋園的監獄計畫已於近日開工。(臧東慧提供)
秋園的監獄計畫已於近日開工。(臧東慧提供)

霍頓表示，他的選區雖不包括秋園，但作為當日出席唯一的民選官員，他砲轟市府一意孤行，為社區帶來負面影響；他補充，秋園社區空間有限，並不適合建立監獄、安置囚犯，他批評政府的假釋新規，導致慣犯流竄街頭，犯下血案，呼籲政府重建雷克島(Rikers Island)監獄，停止這項計畫。

史里華表示，市府應改變執法人員的工作條件，而非興建社區監獄；市議員第20選區的共和黨候選人白育青(Yu-Ching Pai)與森林小丘亞裔協會主席黃啟俊(Edwin Wong)也出席表示支持。

秋園監獄是市府十年社區監獄計畫一部分，當局預計在曼哈頓、布朗士、布碌崙(布魯克林)與皇后區各花費83億元建四座小型監獄，逐步代替關閉的雷克島監獄；秋園監獄計畫在126街交132街間的聯合大道(Union Turnpike)停車場內建立，可關押886名囚犯，預計在2023年落成。

監獄 紐約市 白思豪

上一則

紐約市疫苗App 漏洞百出易造假

下一則

惡作劇？報復？ 外賣餐塞紙條辱警送辦

延伸閱讀

仇亞犯罪暴增363% 所有類別最高

仇亞犯罪暴增363% 所有類別最高
胡蘿蔔加大棒 紐約接種率大增…新規奏效 共和黨批過度監管

胡蘿蔔加大棒 紐約接種率大增…新規奏效 共和黨批過度監管
州眾議會彈劾調查近尾聲…葛謨：將配合 白思豪：趕緊滾

州眾議會彈劾調查近尾聲…葛謨：將配合 白思豪：趕緊滾
紐約市宣布「出示接種卡」後 打第1針人數飆漲41%

紐約市宣布「出示接種卡」後 打第1針人數飆漲41%
全美第一…紐約堂食、健身房、影院顧客須出示接種證明

全美第一…紐約堂食、健身房、影院顧客須出示接種證明

熱門新聞

華人民眾日前拍到有妓女在華人搭乘的D線列車上攬客。(讀者提供)

妓女衣著暴露手持保險套 布魯克林地鐵攬客 華人震驚

2021-08-03 10:36
兩名槍手在路上突然掏出手槍，朝著人群射擊。(市警提供)

2槍手紐約皇后區街頭濫射37槍 傷7無辜路人、3幫派份子

2021-08-01 14:10
特娜(右)結婚後當應召女郎，金韓朝提出離婚。(取自臉書)

選美皇后妻竟是應召女 韓裔醫生怒離婚

2021-07-28 11:29
紐約州單日新增確診病例再度突破3000例，Delta病毒讓一些尚未接種疫苗的民眾改變主意；圖為在紐約市布魯克林，一名亞裔女子前往流動疫苗站填表接種。(Getty Images)

Delta肆虐 紐約州單日逾3000人染疫 逾萬完全接種者確診

2021-08-01 06:11
研究顯示，紐約市汙水中出現多種新冠變種病毒，可能由老鼠或狗傳染給人，現有疫苗的效力可能降低。(美聯社)

紐約市汙水發現4種新冠新病毒 恐由鼠傳人

2021-08-02 11:40
CDC建議「高風險」地區的民眾，無論是否接種，在室內場所都應戴口罩。(美聯社)

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

2021-08-06 11:25

超人氣

更多 >
1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次

1張圖／東奧獎牌榜 中國37金領先 美32金居次
林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

林書豪確診新冠肺炎 住進上海醫院 曾在美打過疫苗

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1

東奧／排名怎麼算？ 中國金牌最多 在美媒卻非排第1
董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺

董事長剛被查 上海電氣總裁黃甌跳樓自殺
Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」

Delta占確診病例83% 紐約市再被列為「高危地區」