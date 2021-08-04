打擊犯罪夜╱72分局各族裔齊聚增和諧

72分局在日落公園舉行打擊犯罪夜活動。(記者顏潔恩╱攝影)

布碌崙(布魯克林)日落公園 轄區市警72分局的「全國打擊犯罪夜」，今年回歸日落公園足球場，華人 團體出席踴躍；局長卡斯特羅(Ernesto Castro)表示，希望各族裔居民能齊聚，增進對彼此的了解，對社區的和諧和治安很有幫助。

72分局的「全國打擊犯罪夜」活動現場。(記者顏潔恩/攝影)

72分局的「全國打擊犯罪夜」是全市規模最大的活動之一，有美食、免費禮品、舞獅、遊樂設備等。這是卡斯特羅調任72分局以來首次參與活動，他提到當地多元族裔的特性，應多溝通交流；針對華裔關注的亞裔仇恨犯罪，他表示今年到目前為止轄區內僅發生兩宗，且很快就能結案。

大型充氣遊樂設備吸引不少孩童。(記者顏潔恩/攝影)

另一方面，8大道非法賭檔問題嚴重，副局長陳豐盈表示，部分居民以為警方接到投訴後沒做後續調查，但不管是311或911投訴電話，可能警方接收到的信息有延遲，但每次都會到現場調查。

不少華裔參與72分局舉行的「全國打擊犯罪夜」活動。(記者顏潔恩/攝影)

非法賭檔涉及槍擊案，警方會調查，但經營非法賭檔並不是暴力重罪，就算沒收賭博設備，仍會至其他地點捲土重來，但仍鼓勵民眾積極報警。

羊頭灣轄區61分局當日也有許多華人社區人士參與活動，華人健康協會會長陳麗娜表示，過去一年多，因疫情、社會運動讓警民關係沒有從前那麽密切，組織警民活動顯得異常重要；華人作為少數族裔，更應積極參與，將生活上遇到的問題反映給警方，並和警察 保持聯繫，日後需要協助也更容易。