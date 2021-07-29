潘勤軒案開庭 保釋金維持2000萬

潘勤軒(黃衣者)日前再度出庭受審，法官維持2000萬保釋金。(NBC新聞截圖)

涉嫌殺害耶魯大學研究生蔣凱文 (Kevin Jiang)的麻省理工學院(MIT)博士生潘勤軒 (Qinxuan Pan，姓名皆音譯)一案28日再次開庭，紐黑文法官哈蒙(Gerald Harmon)裁定，30歲的潘勤軒在案發生後三個多月躲避追緝，有高度逃亡風險，為避免他對公眾和自身安全造成威脅，應繼續被關押，維持原先法官裁定的2000萬元保釋金。

蔣凱文的家人也在當天出庭，通過律師William Dow發表書面聲明，「我們的兒子被殘忍地、有預謀地殺害，我們悲痛欲絕。感謝執法人員的努力，並尊重法院的裁決，我們有信心，被告將為其罪行承擔全部責任，並受到最重制裁。」

助理檢察官米蘭達(Stacey Miranda)28日首次透露，法醫在對蔣凱文屍檢後得出，他被以「處決」的方式殺害，面部、頭部中了五槍，身體、一隻胳膊和一條腿也中了數槍。

被告律師傑雷斯(William Gerace)承認，檢方再次提出非常有力的證據，但在當日開庭表示，根據目擊者最初描述「涉及兩人或一名非洲裔槍擊案件」，殺害蔣凱文的武器至今仍未尋獲，這把槍涉及其他四起案件，潘勤軒有可能不是單獨作案。

傑雷斯(William Gerace)以潘勤軒為家中唯一孩子是父母全部為由，申請將保釋金降低至較合理的100萬元。但檢方指潘勤軒案發後一直在逃，父母除在麻州有兩套房子，不久前還在北卡州競拍一處住宅，有經濟能力。

「此案極其殘忍。」且潘勤軒的父母在案發第二天早上就幫助他逃離康州；在探員對他們的調查中發現，父母開車帶著潘勤軒沿著海岸行駛，警方聯繫他們時，「沒有向當局提供任何信息。」

檢方指，這家人在酒店、筆記本電腦和預付手機 支付現金，甚至在路上使用別人的手機；在潘家父母得知兒子犯案後，仍然做出此種「包庇行為」，他們目前正因妨礙檢控及協助被告免於被捕而接受調查。

美國財政部金融犯罪調查人員提醒檢察官，他們的團隊標記了2014年至2020年從中國電匯到潘勤軒及其父母名下帳戶的「多筆巨額款項」。

潘家現在被認為擁有「實質資產」數百萬元，米蘭達表示，儘管傑雷斯聲稱潘勤軒沒有帳戶、沒有房產及汽車，被捕前他唯一的收入來源也只有每月3000元的博士生津貼。