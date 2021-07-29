醫師王耀明 接掌法拉盛華商會

王耀明(前排中)將接任法拉盛華商會理事長，王能(右三)將接任總幹事；前排左一至左三依次為胡師功、戴宏與杜彼得。(記者牟蘭／攝影)

法拉盛 華人(工商)促進會(FCBA)28日宣布新任理事名單，加入商會11年的兒科醫生王耀明將從戴宏手中接棒，成為第二位來自中國大陸的理事長，前華人策畫協會(CPC)福壽老人中心主任王能 任總幹事；他們承諾，將為華裔小商家與政府搭建溝通平台，關注緬街公車專用道與無照攤販等問題。

理事長戴宏表示，法拉盛華商會在疫情 期間，堅持為社區捐贈防疫物資，在中秋節、感恩節與母親節等節日為社區民眾送暖；他宣布，王耀明將接任理事長，期盼他帶領華商會走向更好未來。

王耀明表示，他於1989年從中國山東來美攻讀博士，後改學醫科，1996年起在法拉盛執業，在劉醇逸競選市議員時期，他首次了解法拉盛華商會，並於2010年加入商會，成為為數不多來自中國大陸的理事之一。

「多年來，我見證了法拉盛的發展」，王耀明說，新冠疫情爆發後，對法拉盛社區造成很大影響，尤其重創小商家的生意，讓許多商家難以生存；他說，接棒後，將為商家搭建溝通橋梁、加強各族裔間的了解、消除族裔仇恨。

對於備受爭議的法拉盛緬街公車專用道項目以及無照攤販問題，王耀明表示，華商會將與市府，尤其是新市長溝通，邀請政府代表前來聆聽民意，了解小商家的困難，制定更合理的法規。

總幹事胡師功對王能也寄予厚望；王能表示，市議員選戰後，他將繼續服務社區，今年確保華商會的年會、感恩節與母親節等活動繼續舉辦，並希望疫情早日結束，明年照例舉辦一年一度的法拉盛春節大遊行。

法拉盛華商會首席顧問杜彼得表示，華商會新一屆理事會新增來自各行各業的多位代表，包括亞美成人日間護理協會會長張寶利等，他期盼商會繼續為社區服務，帶領小商家走出疫情的陰霾。