法拉盛、貝賽入室竊案月內十多起 家中勿放大量現金

夏季是入室盜竊多發期，在皇后區法拉盛 和貝賽交界附近、華裔居民較多的地區，最近不到一個月內發生十餘起入室盜竊，其中多起案件發生在白天屋主外出上班期間，警方提醒民眾，離家前確保門窗鎖好，夜晚睡覺時要關好門窗，不要在家中存放大量現金。

警方表示，5日一天就有兩棟在法拉盛相距不遠的民宅遭入室盜竊，下午3時至4時之間，竊賊從位於192街夾48大道 附近的一棟民宅的後窗進入，但未盜走任何財物；幾個街區以外的另一棟民宅屋主，上午9時左右離家，晚上7時回來後發現有人從民宅後窗進入，盜走了家裡的現金、珠寶、手袋等。

8日晚5時50分至6時10分之間，法拉盛199街夾33大道附近的一棟民宅遭入室盜竊，竊賊從後窗進入，盜走現金和珠寶；11日中午12時至3時，竊賊從位於法拉盛烏托邦公園大道(Utopia Parkway)夾47大道附近的一棟民宅的前門進入，盜走名牌手表、現金等。

14日下午2時30分至3時30分，位於198街夾53大道附近的一棟民宅遭人闖入，嫌犯從民宅二樓的臥室窗戶進入，作案時被鄰居發現，嫌犯迅速逃跑，作案未遂，之後上了一輛紅色汽車逃逸。

警方呼籲民眾若有任何線索，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機 發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在推特上@NYPDTips，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。