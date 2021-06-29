我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美57%成人 完全接種疫苗

疫苗充足 佛奇：美國人可能不需要打AZ

施工有隱患 紐市關逾322建築工地 三分之一在布碌崙

記者黃伊奕╱紐約報導
布碌崙日落公園幾年前就曾經發生一起建築施工塌方事故。（本報檔案照）
布碌崙日落公園幾年前就曾經發生一起建築施工塌方事故。（本報檔案照）

佛州日前發生大型公寓坍塌悲劇，紐約市近來正加強對違規施工建築的執法，據悉本月紐約市已因各種安全隱患，關閉了超過322個建築工地；市樓宇局指出，這些被停工建築三分之一位於布碌崙(布魯克林)，是紐約市對大型、複雜建築工地實施的違規「零容忍」大規模安全執法的一部分。

樓宇局27日表示，這次大執法，是為了遏制紐約市建築施工導致的死亡與受傷事故；據統計，2019年與2020年因建築施工死亡人數分別為12人與8人，為過去十年首次下降；但今年已有七人與建築相關事故中喪生，僅5月就有三人；其中包括5月22日在長島市一棟大樓六樓工作的32歲男子，從電梯井墜落，五天後又有一名49歲的布碌崙建築工人在幫助拆卸樓頂時從四樓摔下後死亡。

樓宇局還指出過去兩年共有1097名建築工人在工作中受傷，去年儘管因疫情，大部分施工曾一度叫停，但仍有502起施工相聯繫的受傷事故；在2019年該數據為595起，2018年為761起。

樓宇局局長Melanie La Rocca說，「這一系列建築工人死亡事故是悲慘的，更糟糕的是原本可以避免。」樓宇局表示，接下來被要求關閉的施工點，可能還會繼續上升。

市議會也將在下個月討論五個新的有關提升建築施工安全的法案，其中包括制定新立法，要求所有承包商都必須獲得許可，以及擴大對建築工人實施強制性工地安全培訓以及新的積極建築檢查協議。

市議員兼住房和建築委員會主席康立基(Robert Cornegy)說，「施工發生事故甚至導致死亡都無法完全避免，但我們需要更好了解建築工地情況，從錯誤中吸取教訓，以免工人處於危險之中。」

紐約市 布碌崙 長島市

上一則

史泰登島超速暴增 年來逾11萬張罰單

下一則

排序複選初步計票今揭曉 超4成選民選滿5人

延伸閱讀

首輪開票 華、猶太裔區 楊安澤主要票倉

首輪開票 華、猶太裔區 楊安澤主要票倉
布碌崙導演拍片 反映仇恨亞裔犯罪

布碌崙導演拍片 反映仇恨亞裔犯罪
紐約市房租回溫 交易量增

紐約市房租回溫 交易量增
布碌崙開辦馬拉松 7月1日起報名

布碌崙開辦馬拉松 7月1日起報名

暑假到 華人安排子女健身、旅遊當義工

暑假到 華人安排子女健身、旅遊當義工

熱門新聞

涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
楊安澤承認敗選。（記者洪群超/攝影）

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

2021-06-22 23:22
楊安澤承認敗選，但表示這場選舉已達到很多眾多目標，他將繼續以其他方式為紐約市更好的明天奮鬥。（記者洪群超/攝影）

紐約市長初選 亞當斯暫領先 楊安澤認輸

2021-06-23 07:08
全州已經施打超過2100萬劑新冠疫苗。（州長辦公室提供）

Delta病毒 紐約市傳播加速

2021-06-28 09:40

紐約客談／楊安澤惜敗 事前有跡可循？

2021-06-23 10:12
前楊安澤總統競選顧問透露，團隊一開始並不希望他參選紐約市長。(美聯社)

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

2021-06-25 10:45

精彩推薦

超人氣

更多 >
阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備

阻Delta變種「全美大爆發」 專家憂：剩30天準備
打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子

打輝瑞莫德納一勞永「疫」？ 研究：免疫力持續一輩子
歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲

歐國盃／想紅就來脫一下 俄羅斯正妹鬧場後獲百萬粉絲
Delta病毒 紐約市傳播加速

Delta病毒 紐約市傳播加速
宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳

宋慧喬刷新性感尺度 朦朧床照讓人看了臉紅心跳