施工有隱患 紐市關逾322建築工地 三分之一在布碌崙

布碌崙日落公園幾年前就曾經發生一起建築施工塌方事故。（本報檔案照）

佛州日前發生大型公寓坍塌悲劇，紐約市 近來正加強對違規施工建築的執法，據悉本月紐約市已因各種安全隱患，關閉了超過322個建築工地；市樓宇局指出，這些被停工建築三分之一位於布碌崙 (布魯克林)，是紐約市對大型、複雜建築工地實施的違規「零容忍」大規模安全執法的一部分。

樓宇局27日表示，這次大執法，是為了遏制紐約市建築施工導致的死亡與受傷事故；據統計，2019年與2020年因建築施工死亡人數分別為12人與8人，為過去十年首次下降；但今年已有七人與建築相關事故中喪生，僅5月就有三人；其中包括5月22日在長島市 一棟大樓六樓工作的32歲男子，從電梯井墜落，五天後又有一名49歲的布碌崙建築工人在幫助拆卸樓頂時從四樓摔下後死亡。

樓宇局還指出過去兩年共有1097名建築工人在工作中受傷，去年儘管因疫情，大部分施工曾一度叫停，但仍有502起施工相聯繫的受傷事故；在2019年該數據為595起，2018年為761起。

樓宇局局長Melanie La Rocca說，「這一系列建築工人死亡事故是悲慘的，更糟糕的是原本可以避免。」樓宇局表示，接下來被要求關閉的施工點，可能還會繼續上升。

市議會也將在下個月討論五個新的有關提升建築施工安全的法案，其中包括制定新立法，要求所有承包商都必須獲得許可，以及擴大對建築工人實施強制性工地安全培訓以及新的積極建築檢查協議。

市議員兼住房和建築委員會主席康立基(Robert Cornegy)說，「施工發生事故甚至導致死亡都無法完全避免，但我們需要更好了解建築工地情況，從錯誤中吸取教訓，以免工人處於危險之中。」