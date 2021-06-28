我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

首輪開票 華、猶太裔區 楊安澤主要票倉

記者金春香／紐約報導
楊安澤在華人聚居區的得票率領先。（記者洪群超/攝影）
楊安澤在華人聚居區的得票率領先。（記者洪群超/攝影）

紐約市長初選，全市已開出97%的提前投票及初選日投票，根據各參選人所獲選票地圖，楊安澤皇后區法拉盛和艾姆赫斯特(Elmhurst)、曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)部分地區，及正統猶太社區的第一順位選票領先，而目前初選排名暫處首位的亞當斯(Eric Adams)則獲得哈林區、布魯克林和皇后區外圍的大大多數選票。

楊安澤此次選舉雖然排名僅為第四，得票率不到12%，但與八年前競選市長的州參議員劉醇逸所獲得7%得票率相比，已經有顯著進步。

不過根據戰略諮詢公司「Competitive Advantage Research」對各參選人獲得的已經開出選票分布地圖來看，楊安澤雖然在華裔聚居區得票率領先，但也並未以絕對優勢領先其他參選人，其第一順位得票率在華裔社區普遍僅為50%到60%，最高僅為70%，較低的則達到30%，與劉醇逸2013年在一些華裔社區獲得的80%以上得票率相比，也有一定差距。

而亞當斯則獲得布魯克林和皇后區外圍大部分地區選票，他在這些地區的得票率普遍超過70%，市長白思豪(Bill de Blasio)本周稱，亞當斯的勝選路徑與他當年極為相似，都是獲得大量紐約市外圍中低收入少數族裔選民的選票。

楊安澤從最初的領先多個民調，到最終跌至第四，除了歸咎於他在巴以衝突、紐約市遊民等問題的言論惹議外，與紐約市整個環境在過去兩個月內快速變化也密不可分。

今年年初，紐約疫情仍然嚴峻，沒有任何紐約政壇背景的楊安澤給選舉帶來一股清流，很多人盼望他能帶紐約走出困境，但過去兩個月來，隨著疫苗接種率快速提高，商業全面重開，人們的關注點不再是疫情，而是公共安全，這時沒有任何政府經驗的楊安澤與亞當斯等人相比，就無法給人以能保證紐約安全的信服感，最終得票率並不理想。

楊安澤雖然在華裔社區得票率較高，但具體數字仍不理想。（網站截圖）
楊安澤雖然在華裔社區得票率較高，但具體數字仍不理想。（網站截圖）
各參選人第一順位選票得票率情況。（網站截圖）
各參選人第一順位選票得票率情況。（網站截圖）

紐約市 楊安澤 皇后區

上一則

排序複選制投票混亂 市議員提重回舊選制

下一則

Delta病毒 紐約市傳播加速

延伸閱讀

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當
紐約客談／楊安澤惜敗 事前有跡可循？

紐約客談／楊安澤惜敗 事前有跡可循？
楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥
紐約選舉／「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤

紐約選舉／「他不是普通華人，他選過總統」華裔選民票投楊安澤
紐約市長選舉最後衝刺 法拉盛華人社團籲支持楊安澤

紐約市長選舉最後衝刺 法拉盛華人社團籲支持楊安澤

熱門新聞

涉嫌在法拉盛華人超市偷竊商品的男子，和警員一起向外走，隨即逃離。(讀者提供)

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

2021-06-24 09:50
楊安澤承認敗選。（記者洪群超/攝影）

楊安澤承認敗選：將繼續為紐約市更好的明天奮鬥

2021-06-22 23:22
該男子涉嫌在艾姆赫斯特持槍強姦並搶劫一名女子。(警方提供)

紐約艾姆赫斯特街頭 女子遭搶劫性侵

2021-06-20 22:33
楊安澤承認敗選，但表示這場選舉已達到很多眾多目標，他將繼續以其他方式為紐約市更好的明天奮鬥。（記者洪群超/攝影）

紐約市長初選 亞當斯暫領先 楊安澤認輸

2021-06-23 07:08

紐約客談／楊安澤惜敗 事前有跡可循？

2021-06-23 10:12
前楊安澤總統競選顧問透露，團隊一開始並不希望他參選紐約市長。(美聯社)

楊安澤敗選 顧問公司被指戰略失當

2021-06-25 10:45

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免