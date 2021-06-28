首輪開票 華、猶太裔區 楊安澤主要票倉

楊安澤在華人聚居區的得票率領先。（記者洪群超/攝影）

紐約市 長初選，全市已開出97%的提前投票及初選日投票，根據各參選人所獲選票地圖，楊安澤 在皇后區 法拉盛和艾姆赫斯特(Elmhurst)、曼哈頓華埠、布碌崙(布魯克林)威廉斯堡(Williamsburg)部分地區，及正統猶太社區的第一順位選票領先，而目前初選排名暫處首位的亞當斯(Eric Adams)則獲得哈林區、布魯克林和皇后區外圍的大大多數選票。

楊安澤此次選舉雖然排名僅為第四，得票率不到12%，但與八年前競選市長的州參議員劉醇逸所獲得7%得票率相比，已經有顯著進步。

不過根據戰略諮詢公司「Competitive Advantage Research」對各參選人獲得的已經開出選票分布地圖來看，楊安澤雖然在華裔聚居區得票率領先，但也並未以絕對優勢領先其他參選人，其第一順位得票率在華裔社區普遍僅為50%到60%，最高僅為70%，較低的則達到30%，與劉醇逸2013年在一些華裔社區獲得的80%以上得票率相比，也有一定差距。

而亞當斯則獲得布魯克林和皇后區外圍大部分地區選票，他在這些地區的得票率普遍超過70%，市長白思豪(Bill de Blasio)本周稱，亞當斯的勝選路徑與他當年極為相似，都是獲得大量紐約市外圍中低收入少數族裔選民的選票。

楊安澤從最初的領先多個民調，到最終跌至第四，除了歸咎於他在巴以衝突、紐約市遊民等問題的言論惹議外，與紐約市整個環境在過去兩個月內快速變化也密不可分。

今年年初，紐約疫情仍然嚴峻，沒有任何紐約政壇背景的楊安澤給選舉帶來一股清流，很多人盼望他能帶紐約走出困境，但過去兩個月來，隨著疫苗接種率快速提高，商業全面重開，人們的關注點不再是疫情，而是公共安全，這時沒有任何政府經驗的楊安澤與亞當斯等人相比，就無法給人以能保證紐約安全的信服感，最終得票率並不理想。