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布碌崙足球培訓班結業 華裔家長欣慰

記者顏潔恩╱紐約報導
第五屆布碌崙少年足球訓練班26日舉辦結業儀式。(記者顏潔恩╱攝影)
第五屆布碌崙少年足球訓練班26日舉辦結業儀式。(記者顏潔恩╱攝影)

由美國繁榮華埠總會、亞裔文化交流總會、華聯體育總會攜手當地民選官員舉辦的「第五屆布碌崙(布魯克林)少年足球訓練班」，26日迎來結業儀式，為在場上訓練多月的150名華裔學生頒發獎狀和禮品；不少家長表示，孩子們因疫待在家裡的時間變長，為他們的身心健康著想，報名鍛鍊身體，能外出運動，孩子們也相當興奮。

繁榮華埠總會總監田士銳表示，此次春季的運動培訓班報名踴躍，原以為受到疫情影響，人數會比以往少；不料很多家長都認為孩子正是因為疫情，欠缺身體鍛鍊，積極報名，最終有150名學員。

另外有近50人因名額爆滿未能參與，但他說夏季足球訓練班將在下個月開課，有興趣的家庭可把握機會報名；夏季班將從7月10日進行到8月28日，每周六培訓兩個小時，歡迎三歲半至14歲參與，可致電(917) 660-2402或電郵[email protected]

出席當天結業典禮的張意涵表示，十歲的兒子平日喜歡在家玩電子遊戲，自遠距教學以來，面對電子產品的時間更長；她希望孩子能發展不同興趣，運動有助身心健康，於是為兒子報名。

黃太太則表示，九歲的兒子對運動向來十分主動，也有線上參與跆拳道課程，雖是首次參加足球培訓，但相當興奮，與同學相約參加，期間還認識更多其他小朋友，每次接他回家都會描述當天場上發生的事，不管是體能訓練、或社交能力都有很大進步。

足球 華埠 疫情

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