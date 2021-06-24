選區票源集中 韓裔初選成績亮眼

國會眾議員孟昭文(左)祝賀第23選區市議員參選人李琳達(中)在初選中票數暫時領先。(記者牟蘭／攝影)

韓裔 市議員參選人韓裔李琳達(Linda Lee)與李真(Richard Lee)，分別在亞裔 人口第二多的第23選區和深受華裔青睞的第19選區，位列第一名與第二名；資深民主黨人陳道英23日解析，相較於此次參選的部分華裔，幾位韓裔參選人英文強、服務社區經歷豐富，且沒有同族裔競爭者，票源集中，因此優勢較大。

民主黨黨內初選日前落幕，根據市選舉局23日公布的最新結果，雖然今年有多位華人參選市議員，但僅有第20選區的參選人黃敏儀(Sandra Ung)暫時領先；另有幾位韓裔參選人成績不俗。

貝賽韓裔社區服務中心(KCS)執行總裁與皇后區第11社區委員會成員李琳達，參選亞裔人口第二多的第23選區，她以31.20%、3829票的第一順位選票位列第一，比第二的考爾(Jaslin Kaur)高出592票。

李琳達23日表示，初選結果讓她的團隊備受鼓舞，雖然投票 尚未完全統計，但有信心成為該選區的首位亞裔女性市議員，她感謝團隊的付出及支持者力挺；國會眾議員孟昭文在推特轉發黃敏儀與李琳達領先的消息，為二人送上祝福。

貝賽所屬的第19選區有六人參選，前州參議員艾維樂(Tony Avella)暫列第一，第一順位得3883票，韓裔李真緊隨其後，得3129票；李真23日表示，他仍信心十足，目前還有4000張不在籍投票尚未統計，且排序複選投票尚未完成。

長島市所屬的第26市議員選區，共有15人參選，韓裔黃朱莉(Julie Won，音譯)以2818第一順位選票暫列第一，第二名貝格(Amit Bagga)暫獲2693票。

皇后區亞裔民主黨協會創會會長陳道英表示，今年華人參選熱情高漲，值得鼓勵，但部分選區華裔扎堆參選，雖然今年採取排序投票制，但還是分散了選票；而亞裔較多的第19與23選區，只有一位亞裔參選，因此有較大優勢。

陳道英說，市議員還需兼備良好的英文素養，不僅會說，還要會寫，且需有充足的社區服務經驗，幾位選情領先的韓裔都符合上述要求。