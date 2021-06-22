華埠「音樂節」奏響 民眾欣喜：紐約回來了　

民眾坐在華埠信息庭前，欣賞音樂家帶來的表演。(記者顏嘉瑩╱攝影)

「紐約製作音樂節」(Make Music New York)21日在全市展開參與式音樂快閃活動，其中一場位於曼哈頓華埠 信息亭，多位華裔音樂家以歌唱及樂器奏響華埠，吸引眾多民眾駐足欣賞，讓民眾感覺在經歷一年多新冠肺炎疫情 的摧殘後，感慨「紐約真的回來了」。

「紐約製作音樂節」(Make Music New York)每年都會在紐約舉辦免費的戶外音樂慶祝活動，聚集各年齡、背景的音樂人，齊聚在街道，公園和公共場所唱歌、演奏和跳舞，慶祝節日；21日在華埠的活動，邀請俞蓉 (YuRong Yu)、廖姵珳(Pei-Wen Liao)、胡雪薇(Vivi Hu)、張慧婷(Shereen Cheong)和陳筱茹(Lulu Chen)等音樂家，從下午2時表演至6時。

華埠共同發展機構執行總監陳作舟表示，此次在華埠的活動為自音樂節開辦以來最多音樂家參與的一次，由於疫情下民眾被迫待在家近一年，好不容易如今疫苗普及、疫情和緩，民眾也有機會能夠出來喘口氣，慶祝夏天的來臨。

剛好來華埠買菜的華人王小雪說，疫情期間看到社區奄奄一息，如今紐約市 夏天活動多了，也愈來愈多人出門，她感到很開心，覺得「紐約真的回來了」，也希望經濟能夠快快復甦，大家重回疫情前的正常生活。