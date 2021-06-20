黃敏儀造勢 孟昭文、顧雅明與眾社區人士力挺

國會眾議員孟昭文與市議員顧雅明與多位華裔社區人士19日為黃敏儀(前排右五)參選市議員造勢。(記者牟蘭／攝影)

民主黨初選22日正式投票，國會眾議員孟昭文 、市議員顧雅明與多名華裔社區人士，19日於法拉盛為市議員第20選區參選人黃敏儀(Sandra Ung)站台，為她在最後階段拉票。

黃敏儀在法拉盛商場(Flushing Commons)廣場舉辦造勢大會，孟昭文、顧雅明、美國 中餐聯盟紐約 總會、美國紐約華人總商會會、紐約北京同鄉會、美東河南同鄉會、美國福建同鄉會、美國福建公館、美國紐約溫州同鄉會與紐約山東同鄉會等代表現身力挺。

孟昭文表示，與黃敏儀相識多年，肯定她名校畢業後，放棄在大律師行工作的機會，選擇服務社區；她感謝黃敏儀多年的付出，認可她的工作能力，呼籲選民支持。

顧雅明表示，今年有六名華裔參選第20選區市議員，作為現任市議員，他贊同黃敏儀的政綱，寄望她當選後，助本地繼續繁榮發展，扶持小商家，為民眾發聲。

美國中餐聯盟紐約總會會長陳善莊表示，華裔今年積極參政，他認可黃敏儀與陳海靈(Hailing Chen)的工作能力，鼓勵選民支持。

黃敏儀感謝孟昭文、顧雅明與社團支持，她表示，法拉盛自疫情爆發後，並未獲得合理的市府資源，例如新冠病毒檢測中心與疫苗都曾嚴重不足；她說，市府今年強推的緬街公車專用道計畫，更是讓已受疫情重創的商家雪上加霜，她承諾，若當選，將為居民發聲，改變這些不合理的現象。