紐約客談╱疫情後拾荒者增 維生更難

拾荒者多為低收入移民，靠著每個罐子5分錢的押瓶費生活。(記者顏嘉瑩╱/攝影)

今年4月在曼哈頓哈林區(Harlem)發生華裔 拾荒者馬耀泮(Yao Pan Ma)遭人無故踹倒在地後狠踢頭部，送醫後性命垂危的案子，除了凸顯新冠疫期針對亞裔的仇恨犯罪，拾荒者面臨的問題也讓人反思。

拾荒者遭攻擊的事件時有耳聞，這些人在一大早或三更半夜，翻找著大街小巷的垃圾桶，收集瓶罐變賣，靠每個罐子5分錢的押瓶費生活。

根據統計，拾荒者有25%以上超過60歲；由於不需要工作經驗、不需與人交談，在拾荒者中有不少華裔年長者，在疫期失業率上升，也讓紐約市 的拾荒者有增無減。

拾荒者大多都是低收入移民，有不少人不會說英文，或是有身心障礙、無法融入主流社會，甚至有部分為遊民，這些人中有許多無法取得政府補助，疫情 讓他們原本就很困難的生活，再度陷入困境。

拾荒回收的物品大多為飲料罐，在疫情期間回收別人使用過的飲料罐，讓他的工作更具風險，如果喝飲料的人感染新冠，瓶口也可能帶有病毒，拾荒等於主動將自己暴露在病毒之下，不過如果不拾荒，他們也不知道還能做什麼其他工作。

因物價上漲，民選官員呼籲應提高基本時薪，不過紐約市近40年來，從未調漲押瓶費，拾荒者只有繼續在社會底層徘徊。