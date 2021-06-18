紐約客談／威利點翻身 法拉盛如何回報？

與法拉盛 僅一橋之隔，緊鄰花旗棒球場的威利點(Willets Point)開發案本周終於開工，市長、區長、議員也相約拿著鏟子破土慶功。雖然最初階段僅是開發商清理長期受汙染的土地，接著還要處理下水道、埋設水電瓦斯等管線、鋪設街道，預計2024年住商、學校等建案才會動工，但法拉盛這頭的華人應該很高興，這個昔日的「好鄰居」、「醜鄰居」終於要脫胎換骨了。

開車一族對原先在此地的群聚的修車廠、廢棄車材回收等行業應不陌生。想來這找便宜的二手零件修車，迷路了，隨口問路人「junk yard」(廢件場)，都能找到。沿途總有人「監視」進來的車輛，想盡快看出車子問題在哪，好立即開價搶客。下雨天最精彩，因沒有下水道，加上道路損壞嚴重，凹凸起伏極大，一眼望去齊高的積水，不留神可能就是個深坑，變成車輪下「商機」。

搭地鐵 、火車到美網球場、棒球場的球迷，也可能被這片雜亂的景象嚇到，加上夏天的溪流臭味，更提不起興致到一站之隔的法拉盛用餐、購物。

對於寸土寸金的法拉盛，能藉此減輕平價屋覓址的壓力當然是美事。河畔的地主、開發商也因此受益，一眼望去，將不再是目前的荒蕪一片。但威利點「換妝」後，法拉盛溪的這側，未來要給對面的居民、遊客看何種河濱「風景」？掌聲之餘，也得加快腳步了。（紐約客談 ，每周二至周六見報）