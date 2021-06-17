第七社區委員會 繼續罷免崔容準程序

皇后區第七社區委員會投票通過繼續罷免崔容準社區委員的程序。(本報檔案照)

涵蓋法拉盛 、大學點、白石鎮等地的皇后區 第七社區委員會，日前以壓倒性多數投票 決定繼續罷免該委員會委員、韓裔市議員參選人崔容準(John Choe)的程序，理由是崔容準違反規定，包括索取賄賂及其他不當行為。崔容準指責社委會顧問小組組建了一個「袋鼠法庭」(kangaroo court，指私設的不公正的法庭)，並稱該法庭意圖破壞他競選市議員。這是皇后區社委會史上首次進行罷免委員程序。

第七社委會以42票贊同、三票反對通過一項決議，繼續進行對崔容準的罷免程序；社委會主席凱爾提(Eugene Kelty)隨後將負責組建一個特別委員會，對提出的指控進行徹底調查。在委員會給出建議後，全體委員將投票決定崔的去留。

第七社委會執行委員會上月一致投票決定，將由全體委員對是否繼續對崔容準的罷免程序投票，並告知崔容準。

社委會執委對崔的投訴包括：崔於去年12月向至少一名委員發送其競選籌款郵件，執行委員會認為此舉違反城市憲章；崔在沒有社委會領導層授權下，創建了該社委會臉書(Facebook)頁面，該頁面被標記為官方政府頁面，包含多則與大法拉盛商會相關的貼文，崔是該商會執行主任，該臉書頁面已被刪除；還有崔誹謗執行委員會的多名成員等。

正競選法拉盛市議員的崔容準表示，這是在他選舉前設立的「袋鼠法庭」，「我不明白為什麼你們花了這麼長時間才對我提出這些荒謬的指控，因為這些『指控』『發生』在幾個月和幾年前，在我選舉前將其提上日程，我不僅作為社區委員，也作為普通公民，都深切關注公共資源被用於政治目的。」崔容準說，對他的指控是毫無根據。